Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea sunt pe punctul de a ciocni paharele de șampanie pentru cei cinci ani de când formează un cuplu, timp în care și-au pus și verighetele pe degete. Dar oare cei doi se mai înțeleg la fel de bine? Întrebarea are și motive: imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă în exclusivitate, în care se observă cu ochiul liber că fosta soție a lui Liviu Vârciu nu e tocmai în apele ei, chiar dacă-și serbează ziua de naștere. La restaurant se petrece totul, dar telefonul îi înlocuiește vedetei soțul!

Departe de soțul ei s-a poziționat Adelina Pestrițu fix în ziua în care își aniversa frumoasele ”primăveri”, 35 la număr! La restaurant, cu o mână de prieteni buni, influencerița s-a așezat la masă, iar ”vorbele” au început să curgă. Comenzile, la fel. Fiecare și-a luat ce i-a „dictat” sufletul. De ziua ei, Adelina a făcut cinste, dar senzația că nu e totul în regulă a apărut atunci când s-a „pierdut”, ușor, în peisaj. Mobilul a devenit, la un moment dat, ”iubitul” ei. L-a cuprins cu mâinile fine și nu i-a mai dat drumul. I-a mângâiat display-ul. Des.

Absentă de la masă a devenit, în scurt timp, Adelina Pestrițu. Soțul ei, Virgil Șteblea, s-a ”anturat” cu invitații. Vedeta și-a continuat itinerariul pe telefon. Gânduri înșirate doar pe ecran. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a terminat? O întrebare legitimă pentru cititori, născută din imaginile propuse de site-ul nostru!

Virgil Șteblea, soțul Adelinei Pestrițu, probleme cu legea

Atracția a venit în 2017, când privirile li s-au intersectat. Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea se căsătoreau, doi ani mai târziu. Îl luase de bărbat pe omul plin de tatuaje, iar cel mai spectaculos dintre ele era chiar chipul ei! „El şi-a tatuat portretul meu pe piept. Avem o mantră pe care ne-am tatuat-o amândoi. Are semnul Yin şi Yang pe pumn, aici pe mână şi mai sus data în care am ieşit noi prima dată şi iniţialele mele”, avea să povestească Adelina pentru viva.ro.

Părțile frumoase… Altfel, Virgil Steblea se poate ”mândri” și cu anumite probleme cu legea. Niște ”țepe” pe care le-ar fi dat unor fotbaliști, care s-au lăsat cu anchete. Și chiar cu reținerea lui pentru 24 de ore. Cristi Tănase, pe atunci fotbalist la Tianjin Teda, a fost primul păgubit, cu 50.000 de euro. Îi dăduse mașina, un Porsche, să i-o vândă, doar că Șteblea ar fi ”măritat-o”, dar ar fi cheltuit banii. Istoria nu s-a încheiat deloc bine pentru soțul Adelinei (Vezi AICI toată povestea).

Gabriel Enache, Ciprian Marica şi Marius Niculae au fost alte nume de pe lista lui Virgil Şteblea. ”Acest personaj îmi este dator. Are să-mi dea 5.000 de euro. I-am dat nişte bani să-mi cumpere ceva, iar el i-a folosit pentru el. Am vorbit cu avocaţii, dacă este cazul ajung şi eu la poliţie ca Tănase pentru că vreau să-mi recuperez ce este al meu. Am avut încredere în el, l-am lăsat să stea lângă mine şi uite ce am păţit. Ce pot să mai spun despre un asemenea om? Caracter adevărat, nu?”, spunea Gabi Enache, la acea vreme (Vezi AICI detalii).

