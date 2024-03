Adevăratul motiv pentru care Adelina Pestrițu a renunțat la silicoane. Cu asta s-a confruntat ani de zile: „Nu regret!”

Adelina Pestrițu (37 de ani) a luat o decizie importantă pentru ea și pentru sănătatea ei, de a renunța la implantul mamar. Aceasta a spus ce s-a întâmplat și de ce a apelat la intervenția chirurgicală.

Fostă prezentatoare TV a apelat la medicul estetician pentru a face intervenția chirugicală de a renunța la implant. Adelina a vorbit deschis în emisiunea Play IT, de pe Kanal D2 despre probleme de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă și de ce a apelat la medic pentru îndepărtarea implantului.

În urmă cu 8 ani, vedeta a mers la medic pentru a face intervenția de mărire a bustului. Aceasta era foarte deschisă de a vorbi despre acest subiect și nu s-a ferit să ascundă.

„Am apelat sau nu la chirurgia plastică? DA, am apelat! Și o spun răspicat și cu toată convingerea, cu toate că «se poartă» să fii misterioasă și prețioasă când vine vorba despre operații de ordin estetic. Nu știu dacă e bine sau nu, dar dar iubesc sinceritatea. Deși în ziua de astăzi, această metodă de înfrumusețare a trupului (care odată cu evoluția vârstei suferă transformări) este înțeleasă greșit, am curajul și relaxarea să recunosc că AM APELAT LA BISTURIU”, a scris atunci Adelina Pestrițu, pe edamagazine.ro.

Vedeta s-a răzgândit și s-a reîntors la medic pentru a scoate implantul pus acum 8 ani. Bruneta a făcut o postare în mediul online în care le-a spus fanilor că a recurs la intervenție pentru că a început să aibă dureri de spate.

„Am apelat la operații estetice acum mulți ani și nu regret. Nu regret în ideea că operațiile estetice mi-au adus încredere în mine, pentru că aveam nevoie de această stare, dar în timp au apărut și alte efecte la care eu nu mă așteptam, la care eu nu m-am gândit când am făcut anumite intervenții, respectiv cea de implant mamar. Au apărut durerile de spate, în timp am realizat și disproporțiile fizice și mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva.

În primul rând de la ideea că îmi doresc să fiu și să mă păstrez sănătoasă cât mai mult timp, pentru totdeauna dacă s-ar putea și am luat această decizie, dar după ani de zile în care m-am gândit dacă asta este soluția. Am apelat la discectomia cu alcool, pentru durerile de spate, după salteaua pe care dorm.

Am mers la sală, am încercat să îmi întăresc mai tare musculatura spatelui, durerile nu au dispărut și am considerat că ăsta este pasul pe care eu trebuie să-l fac, a spus Adelina Pestrițu în emisiunea Play IT, de pe Kanal D2.