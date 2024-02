Cum arată casa în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Steblea. Vila are un living spațios și un dressing imens

Adelina Pestrițu trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de soțul ei, Virgil Steblea. Cei doi și-au unit destinele în anul 2019. Cuplul are împreună o fiică, pe Zenaida Maria, care urmează să împlinească șase anișori. Cei trei locuiesc într-o vilă de lux din Capitală.

În anul 2020, Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Steblea, au decis să lase în urmă viața de la bloc. Așa au ajuns să cumpere vila de lux din București, casă pe care au decorat-o cu bun gust. Cuplul și-a cumpărat casa în care urmau să se mute la doar două ore și jumătate după ce au început căutările.

„Este o schimbare care, personal, mi-a dat restartul de care aveam nevoie. Plănuiam de multă vreme să facem acest pas, însă nu am reușit să ne organizam până acum. Atât de nepregătiți am fost încât nici vechea locuință n-am reușit să o punem pe site-urile de specialitate spre vânzare, dar norocul ne-a bătut la ușa. În persoana. Și a fost și al naibii de decis. Astfel am fost obligați practic s-o luam din loc, cum se spune, și să ne căutam o noua locuință. De data aceasta, o casă pe pământ așa cum visam. O casa pentru o familie mai mare decât formula actuala, poate…Și nu degeaba cred eu în energia oamenilor și a locurilor. În doua ore și jumătate am găsit casa pe care ne-o doream. Care le are pe toate. Din perspectiva noastră, evident.”, a scris vedeta pe blogul ei personal, după ce a ales să se mute de la bloc la casă.