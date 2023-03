Adevăratul motiv pentru care Alina Pușcaș a amânat nunta cu Mihai Stoenescu: ”Dacă mai are sens...”

Au trecut 3 ani de când Alina Pușcaș și partenerul aveau de gând să meargă în fața altarului, însă marele eveniment se lasă așteptat. Care este motivul pentru care prezentatoarea de la Antena 1 a amânat nunta cu Mihai Stoenescu.

De peste 8 ani, Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu formează un cuplu și sunt părinții a trei copii Alexandru (8 ani) și două fetițe, Melissa Antonia (6 ani) și Iris (4 ani), însă, de fiecare dată când s-au decis să își unească destinele în fața lui Dumnezeu, au intervenit alte planuri. La trei ani de la ultima planificare eșuată, prezentatoarea de la Antena 1 a clarificat lucrurile și a vorbit despre motivul real care le-a dat planurile peste cap.

Vezi și: ALINA PUȘCAȘ, DEZVĂLUIRI NEAȘTEPTATE DESPRE AL PATRULEA COPIL: „I-AM ZIS LUI MIHAI CĂ DACĂ MAI VREA…”

Nunta trebuia să aibă loc în Myconos, Grecia, însă, imediat după cununia civilă din 2019, a venit pandemia și le-a stricat toate planurile. Totul era programat în cele mai mici detalii, însă proprietarii localului au impus reguli și măsuri stricte, motiv pentru care evenimentul a fost amânat.

„Noi am vrut să facem nunta în 2019. Am făcut atunci cununia civilă și în 2020, era deja programat totul să facem nuntă în Grecia, în Mykonos, însă a venit pandemia. Și s-a închis. Nu am avut voie. Ne-au spus foarte clar că putem să facem petrecere, dar nu se dansează, se stă la masă, nu ai voie să fii mai mult de 50 de persoane și după ce am zis că de ce o fac acolo. Mykonos pentru noi e o insulă specială și de asta am ales să facem acolo și atunci am renunțat, pentru că nu aveam cum să facem genul acesta de petrecere”, a spus Alina Pușcaș.

În speranța că nimeni și nimic nu-i va împiedica să ajungă în fața altarului, Alina Pușcaș a dezvăluit că anul viitor își dorește să organizeze o nuntă-petrecere, în care să sărbătorească 10 ani de relație, dar și unirea lor în fața lui Dumnezeu.

„Noi ne-am fi dorit să facem o nuntă-petrecere, nu nunta clasică, cu sărmăluțe sau cu mâncarea adusă la masă, cum este la noi, la saloanele de nunți. Și am zis că mai așteptăm puțin. De atunci au trecut doi ani și suntem în 2023 și facem 9 ani. Am zis dacă mai are sens să facem și am zis că o să facem o petrecere în care sărbătorim și cei 10 ani de relație, că, altfel, mi se pare așa. Deci, în 2024, pe 20 noiembrie”, a mai spus prezentatoarea TV, la Antena Stars.

Alina Pușcaș: ”Îmi face cele mai frumoase cadouri”

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au reușit să păstreze flacăra aprinsă în relație, chiar și după 8 ani. Prezentatoarea de la Antena 1 apreciază spontaneitatea partenerului ei, dar și faptul că este extrem de atent la nevoile ei și a copiilor.

„Aș trece tot, până și nebunia pe care o are o apreciez, pentru că mă ține în priză și mă ține tânără, adică am tot timpul preocupări. Îmi place foarte mult nebunia asta a lui, spontaneitatea lui, îmi place că știe cât de important este să ne trăim viața de cuplu, că știe că trebuie să ne împărțim între copii și noi, îmi place că îmi face cadouri frumoase. Ultima oară mi-a schimbat ceasul, pentru că m-am plictisit de fostul meu ceas, e chiar ultimul pe care mi l-a făcut cadou, mi l-am și dorit, e foarte frumos.”, a mai spus Alina Pușcaș.

Vezi și: ANTONIA, GINA PISTOL SAU DELIA, AȘA CUM NU LE-AȚI MAI VĂZUT! TOPUL FINALULUI DE AN! ELE SUNT SEXY-GOSPODINELE CARE NU AU NEVOIE DE AJUTOR