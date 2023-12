Adevăratul motiv pentru care Cuza de la Neatza nu și-a pus, până acum, pirostriile. “Cam așa e, din păcate!” Relația cu Ramona Olaru

În funcție de preferințe, publicul îl poate repera pe Cuza de pe internet, de la radio sau de la televizor. Adrian Popescu și-a făcut debutul în spațiul public cu Noaptea Târziu, formație de parodii muzicale. Ulterior, artistul a cucerit telespectatorii de la Super Neatza și pe cei ai show-ului iUmor. Iar la Radio Zu, vocea îi este recognoscibilă alături de cea a lui Răzvan Popescu, pe tronsonul de amiază. Ce să mai, Cuza, le face pe toate, iar acum a oferit și un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

În cadrul acestui material s-a încercat aflarea tuturor informațiilor pe care creatorul de conținut nu le afirmă despre sine, de bunăvoie și nesilit de nimeni. Vedeți ce a ieșit, în cele ce urmează!

Adrian Popescu dezvăluie rețeta prin care nu lasă oboseala să se apropie: „Am trăit într-o gălăgie continuă!”

CANCAN.RO: Mai reziști, trezit pentru Super Neatza, apoi radio și seara evenimente?

Cuza: Nu e atât de dramatic. Trezitul dimineața este o chestiune pe care o pot face lejer, pentru că «i am a morning person», dar din naștere, mă bucur foarte tare de începutul de zi. Am crescut la bloc, băiatul meu, plecau bormașina, aspiratorul, se schimba tocăria, că pe vremea mea erau geamurile din lemn. Am prins apariția termopanului, tot blocul și-a schimbat geamurile. Am trăit într-o gălăgie continuă.

CANCAN.RO: N-ai ajuns la epuizare?

Cuza: Când ajung la anumite stadii de oboseală, dorm mai mult, am mai multă grijă, dar apare oboseala.

Cuza este burlac, în timp ce prietenii din Noaptea Târziu și-au găsit sufletele pereche: „La Emi nu m-aș fi așteptat să se însoare!”

CANCAN.RO: Vine Crăciunul acum, ai și tu un suflet aproape cu care să îți petreci sărbătorile?

Cuza: Un suflet cu care să mă încălzesc sau să ne încălzim reciproc. Dar nu e, nu se leagă.

CANCAN.RO: Nici după ce ți-ai luat Porsche?

Cuza: Nu mi-am luat mașină să agăț. Nu este vorba despre un insucces, dar nu se leagă încă. Eu am mai zis-o, nu îi interesează pe oameni atât de mult viața mea personală. Nu sunt la nivelul ăla de artist. Dar nu sunt capabil să am o relație din cauza sau datorită muncii. Pentru că atât de mult sunt plecat, încât eu nu pot să acord atenția cuvenită persoanei de lângă mine. Și sacrific un om mișto, știind din start că eu nu am nicio șansă să ofer ce ar trebui să ofer într-o relație.

CANCAN.RO: Sunt doar vorbe, că dacă o găsești cum îți dorești tu, te dai peste cap, dormi două ore pe noapte doar să stai cu ea!

Cuza: Dacă găsim, da, dacă apare și se leagă. Dar nu sunt cu o lanternă prin întuneric să caut iubita perfectă.

CANCAN.RO: Dar uite, Cucu are relație, Emi s-a căsătorit…

Cuza: Eu nu mă așteptam la niciunul. Dar la Emi nu m-aș fi așteptat să se însoare. Căsătoria și instituția familiei, pentru el, păreau ceva îndepărtat, ceva irealizabil.

Colegii de la Super Neatza, analizați de către artist: „Nu pot să fac un clasament de simpatie!”

CANCAN.RO: Dintre cei doi Răzvani cu care lucrezi, care e favoritul tău, Simion sau Popescu?

Cuza: Ambii. De la ambii am de învățat foarte multe.

CANCAN.RO: Răzvan Simion a zis că cel mai antipatic coleg al lui, de la Neatza, este Dani…

Cuza: Eu n-am nicio antipatie. Cu toții facem echipă.

CANCAN.RO: Dar cel mai simpatic care îți e și de ce Ramona?

Cuza: Nu pot să fac un clasament de simpatie. Ramona este super și toți, la fel. Am ajuns la nivelul, în echipa Neatza, în care fiecare este cu treaba lui, cu rolul lui. Răzvan și Dani, veteranii, sunt acolo cu treaba lor, noi venim în completare, avem momentele noastre. Pauzele sunt distractive, nu pot să zic că am un preferat.

Adevăratul motiv pentru care Cuza nu a făcut pasul cel mare, divulgat de vedetă: „La căsătorie e pachet și divorțul!”

CANCAN.RO: Și pentru că ți-am luat interviul la evenimentul Splend’or, nu ai vrut niciodată să te pui în genunchi, să dai un inel?

Cuza: Scoți ceva de la mine. Niciodată în viața mea, nici măcar în spirit de glumă, decât atunci când mi s-a făcut o farsă proastă, din punctul meu de vedere, eu nu am zis și o să vreau să zic de-adevăratelea, o singură dată «vrei să fii soția mea?». Nici măcar nu m-am gândit, nu am luat inel, dacă nu am simțit, nu am luat. Vreau să zic o singură dată cuvintele astea, mi se par foarte importante.

CANCAN.RO: Să rămâi cu femeia respectivă pentru tot restul vieții tale?!

Cuza: Așa mi-aș dori. Dar am văzut că în ziua de astăzi, la căsătorie e pachet și divorțul. Cam așa e, din păcate.

