Adevăratul motiv pentru care Oana Ioniță și Florin Budnaru au divorțat. Fosta ”bebelușă” rupe tăcerea după 10 ani de căsnicie

Oana Ioniță și Florin Budnaru s-au despărțit după o căsnicie de 10 ani. Fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor a luat această decizie după numeroase neînțelegeri. A simțit că lucrurile nu mai funcționau în mariajul lor, așa că a hotărât să-i pună punct. Tenorul nu ar fi fost de acord inițial cu divorțul, însă ulterior lucrurile au luat o turnură neașteptată. Recent, vedeta a dat cărțile pe față și a vorbit pe șleau despre problemele care au dus la sfârșitul relației lor. Cum a ajuns fostul partener să o îndepărteze de fiul lor?

Oana Ioniță trăiește un adevărat calvar, după separarea de Florin Budnaru. Celebra coregrafă a întâmpinat o mulțime de greutăți, mai ales pentru că fiul lor, Maxim, a rămas în grija tatălui. Fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor are o fetiță dintr-o relație anterioară, pe Isabel, și pe Maxim din căsnicia cu tenorul. Florin Budnaru ar fi fost tată pentru micuța soției lui, până la venirea pe lume a propriului copil. Se pare că bărbatul nu i-ar mai fi acordat la fel de multă atenție fetiței pe care o crescuse în ciuda faptului că nu era a lui.

Oana Ioniță ar fi văzut tot felul de diferențe făcute între cei doi copii de către soțul ei. Și asta nu e tot! Nici ea nu ar mai fi primit atenția necesară, iar relația lor ar fi început să scârțâie.

„A fost tată pentru Isabel până a apărut Maxim. Pentru Isabel era, dar nu era același sentiment. Făcea lucruri pentru ea, eram în aceeași casă. Am simțit că până a venit Maxim eram toți trei și era implicat. Dar cred că sângele apă nu se face. Am avut discuții pe temă, dar, așa cum mi-a zis, Isabel era mai apropiată de mine și de buni.

Mama mea a locuit, până acum patru ani, când ne-am mutat într-o casă, doar noi patru. Noi ne-am dorit să stăm împreună, fără să… Mai existau discuții, ne-am dorit locul nostru. Teoretic trebuia să fie foarte bine. Încă mai aveam de plătit rate și trebuia să mai muncesc.

Nu știu dacă casa era de vină, dar noi am fost foarte bine înainte să ne mutăm în casa aia. Ține de energia locului. Mai e o explicație, atunci când am fost doar noi doi, am ajuns să ne cunoaștem. Până să ne mutăm, dormeam toți trei, am zis că fiecare poate să aibă spațiul lui. Maxim avea 6-7 ani. Am zis să dorm cu Isabel până ne acomodăm și Maxim a rămas cu Florin și ne tot mutam”, a povestit Oana Ioniță, în podcastul „Ameritat” cu Ameri Nasrin.