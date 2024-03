Cum s-a folosit Florin Budnaru de copil pentru a se răzbuna pe Oana Ioniță. Mărturii tulburătoare: ”Maxim știa că mama lui este...”

Oana Ioniță a fost cea care a ales să divorțeze de Florin Budnaru, după 10 ani de căsnicie. Recent, fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor a dezvăluit motivul care a împins-o să ia această decizie, dar și cum s-a răzbunat fostul soț pe ea, folosindu-se de băiatul lor, Maxim.

De când a decis să se despartă de tatăl băiețelului său, Oana Ioniță este într-o continuă suferință. În urma divorțului, foștii soți au fost nevoiți să ia o decizie cu privire la stabilirea custodiei celor doi copii, Maxim, în vârstă de 10 ani, și Isabel, în vârstă de 13 ani, fata coregrafei din altă relație. Inițial, au făcut o convenție, dar lucrurile s-au schimbat, iar coregrafa și-a căutat dreptatea în instanță. Totuși, decizia magistraților nu a fost în favoarea ei.

Oana Ioniță suferă foarte mult, în urma divorțului de Florin Budnaru. Fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor a ajuns să își vadă copilul foarte rar. Mai mult decât atât, a dat de înțeles că fostul soț s-a folosit de copil pentru a se răzbuna pe ea. Aceasta a simțit că bărbatul încearcă să îl distanțeze pe micuț de mama lui. Se pare că acesta nu își dorea o separare și chiar i-a propus să locuiască în continuare împreună. Coregrafa a refuzat, iar la un moment dat nici măcar nu știa unde se mutase fiul ei.

„El s-a distanțat de mine. Am făcut o convenție, după ce am divorțat. Era făcută în perioada în care eu am vrut să divorțez, el nu voia să plece decât cu Maxim și cu domiciliul la el. Am făcut o convenție în care nu era stipulat timpul concret, erau stipulate vacanțele și restul la mica înțelegere.

Plus că mi s-a spus că putem să atacăm acel document. S-au mutat aproape, doar că de atunci lucrurile s-au separat foarte mult, Maxim știa că mama lui este foarte ocupată și nu are timp de el.

I s-au inserat în mica lui memorie lucruri despre mama lui. (…) S-a schimbat major, Maxim. S-a maturizat, dar s-a și înrăit. Probabil că a simțit foarte mult suferința tatălui lui. Mă așteptam să ne împăcăm. Eu am trecut prin traumă până să divorțez. Cea mai grea perioadă a mea a fost decizia.

Eu nu știam unde stau. Nu știam dacă are nevoie de ceva. Nu am știut niciodată unde stă. Am aflat în proces. Mi s-a spus că eu am creat chestia asta. Eu am propus să divorțez și eu am produs această separare.

Dacă eram bine, eram bine… Am suferit că copilul îmi este luat, îndepărtat. Isabel pentru că nu a simțit această apropriere sufletească, nu a simțit”, a declarat Oana Ioniță, în podcastul moderat de Nasrin Ameri.