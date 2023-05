S-a aflat! Adevăratul motiv pentru care Oana Ioniță și soțul ei au ajuns la divorț

Vestea unui nou divorț a zguduit showbizul românesc. Oana Ioniță i-a spus adio soțului ei, după 10 ani de mariaj! Vedeta și Florin Budnaru au decis să meargă fiecare pe drumul lui, în ciuda încercărilor eșuate de a-și salva căsnicia. Dansatoarea a făcut primele declarații despre adevăratul motiv care a dus la separarea de tatăl copiilor ei!

Oana Ioniță și Florin Budnaru se află în plin divorț, după 10 ani de căsnicie. Fosta bebelușă a Cârcotașilor se desparte de tatăl copiilor ei, vestea luând pe toată lumea prin surprindere. La finalul anului 2022, vedeta și soțul ei au decis că este mai bine ca mariajul să ia sfârșit. Au intervenit multe neînțelegeri în relația lor de cuplu și nu mai vedeau lucrurile la fel.

Divorțul se desfășoară la Tribunal, nu la notar, fapt care i-a pus pe mulți pe gânduri. După multe semne de întrebare, Oana a decis să spună lucrurilor pe nume. Dansatoarea a dezvăluit că încearcă să ajungă la un numitor comun cu Florin, să se despartă frumos și să împartă tot ce au clădit împreună. Tocmai din acest motiv, lucrurile sunt complicate și divorțul nu a putut avea loc la un notar.

„Odată ce a fost iniţiat în tribunal, nu se mai poate schimba. Aşa că divorţul se desfăşoară la tribunal momentan, dar sperăm să ajungem la un acord pentru că ştiu că perioada este destul de lungă, în anumite cazuri. Poate să existe o convenţie de comun acord şi la prima întâlnire să putem soluţiona separarea mai rapid. Noi încercăm să ajungem la un acord cât de curând, cu divorţul în general, cu tot ce avem, de la custodie la proprietăţi, la casa în care locuim. Aşteptăm din punct de vedere legal, să vedem cum se pot soluţiona. Noi momentan locuim împreună. Încă locuim împreună pentru că e mai complicat”, a mărturisit Oana Ioniță, pentru Fanatik.

Cei doi locuiesc încă împreună, până la soluționarea actelor de divorț. Vedeta de televiziune a dat din casă și a spus și motivul real al rupturii dintre ei: „Consider că în decursul celor 10 ani, interesele noastre şi perspectivele noastre s-au schimbat. De la detalii simple, la lucruri mai complexe legate de viaţă şi de cum ne împărţim responsabilităţile în familie, în general. Încercăm să ne înţelegem şi să ajungem la o despărţire cât se poate de amiabilă”.

Oana Ioniță a încercat să-și salveze căsnicia

Fosta bebelușă a recunoscut, pentru sursa citată, că a avut tentative de a-și salva relația, însă nu s-a putut. Încercări au fost multe, dar nu au avut un final fericit. „Da, am încercat. În ultimul an chiar am încercat să ne salvăm căsnicia, dar nu am reuşit. Sunt oameni care merg mai departe sau care nu pot continua. Nu e vorba de altcineva la mijloc, e vorba pur şi simplu de noi, ca şi indivizi”, a continuat Oana Ioniță.

Blondina nu mai vede împăcare între ea și tenor. Oana crede că a făcut tot ce era posibil ca relația lor să meargă, însă nu a fost să fie. ”Din punctul meu de vedere, nu mai există. Am încercat, am făcut tot ce era posibil. Consider că ar trebui să fim fericiţi fiecare cu viaţa lui şi să ne concentrăm pe copii”, a mai spus vedeta, pentru sursa menționată mai sus.