Adevărul despre afacerea pentru care Bianca Drăgușanu a ajuns la poliție. A cui este, de fapt

Recent, în jurul Biancăi Drăgușanu s-a creat un nou scandal. În urmă cu doar câteva zile, blondina s-a trezit cu oamenii legii la ușă. Vedeta a intrat în atenția Serviciului de Investigații Criminale, fiind suspectată de evaziune fiscală. Mai exact, fosta iubita a lui Gabi Bădălău, alături de alți suspecți, ar fi intermediat vânzarea unor haine de lux din Turcia, fără a declara veniturile. Ei bine, acum Bianca Drăgușanu a lămurit întreaga situație și a dat mai multe detalii despre firma care i-a făcut probleme. A cui este, de fapt?

Bianca Drăgușanu s-a trezit cu poliția la ușă, motivul fiind acela că încă din 2017 ar fi vândut haine aduse din Turcia, în mediul online, însă fără a declara veniturile, prejudiciul ridicându-se la suma de 320.000 de euro. Deși a fost vizată de autorități, blondina spune că nu are nicio implicare, fiind doar imaginea brand-ului, iar firma luată în vizor i-ar aparține, de fapt, unei prietene bune.

(CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU L-A FĂCUT PRAF PE VICTOR SLAV DINTR-O SINGURĂ PROPOZIȚIE: „MI-E CIUDĂ”)

Invitată în cadrul podcast-ului moderat de Bursucu, Bianca Drăgușanu a vorbit despre cele întâmplate recent și a lămurit situația. Vedeta a explicat că ea doar a fost imagina magazinului în cauză și că real nu are nicio legătură cu activitatea firmei.

„Bursucu: Dacă mâine cineva îți ia tot poți să o iei de la 0?

Bianca Drăgușanu: Bineînțeles, eu m-am născut pregătită pentru orice și sunt pregătită. Eu am spus foarte multe lucruri prin care am epatat și am spus că dacă vreau vând și frunzele din copaci și mi-au venit colindătorii acasă, crezând că acei copaci erau ai mei, nu, eu vindeam doar frunzele, copacii nu erau ai mei și le-am explicat.

Eu când îmi asociez imaginea cu o firmă, ca să-i cresc credibilitatea și pentru că eu folosesc produsele lor, eu pot să zic că firma e a mea, așa și cu copacii, eu pot să zic că vând frunze din copaci, dar asta nu înseamnă că acești copaci sunt ai mei, doar frunzele, la care are acces toată lumea, dar pe care nu poate să le vândă toată lumea.

Bursucu: Ca să înțeleagă cei care se uită la noi, ne referim la ce s-a întâmplat acum câteva zile, colindătorii sunt cei care la ora 6 dimineața au bătut la ușă și ce să vezi n-au spus colinde, erau de la politie”, a explicat Bianca Drăgușanu.