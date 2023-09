Adevărul despre destrămarea grupului umoristic + Unul dintre membrii fondatori a făcut anunțul de ultimă oră: au îngropat securea războiului! Revine trupa Divertis!

Membrii îndrăgitului grup de umor „Divertis” au decis că a venit în sfârșit vremea împăcării. După circa 15 ani de dezbinări și separări, „luminița de la capătul tunelului” le-a răsărit iar fiecăruia dintre ei și tot ce a fost urât între ei în ultima vreme pare dat uitării.

CANCAN.RO a discutat cu Doru Antonesi, unul dintre cei trei membrii fondatori ai grupului Divertis, despre cum a reapărut, după atâta amar de vreme, ideea unei împăcări generale.

„Putem spune că s-a produs o reconciliere națională între noi toți. Nu doar între mine și Toni Grecu, ci ne-am împăcat toți cei care cândva alesesem să alegem direcții diferite”, a declarat Doru Antonesi pentru CANCAN.RO.

Mai mult, o mică parte dintre cei care au constituit și activat decenii sub egida grupului Divertis vor pleca la finele lunii septembrie într-un scurt turneu prin Canada.

O mică parte din fosta echipă Divertis pleacă deja în turneu, prin Canada

„O mică parte dintre noi vom și pleca pentru scurt timp în turneu prin Canada. E vorba despre mine, Toni Grecu, Ioan T. Morar și Valentin Darie. Vom avea spectacole la Toronto, Montreal și Vancouver”, adaugă același Doru Antonesi, enumerând și metropolele în care se află cele mai consistente comunități de români din Canada.

La revenirea lor însă sunt șanse mari ca noua și vechea echipă să se concentreze pe organizarea unui amplu turneu de retragere a celor de la Divertis.

„E posibil să realizăm împreună un spectacol de rămas bun, care să fie prezentat cel mai probabil în cursul anului viitor. Tuturor celor care ne-au sau m-au întrebat de ce nu mai organizăm spectacole ca cele de altădată le răspundeam că nu mai are rost să facem așa ceva, fiindcă prin dispariția lui Ioan Gyuri Pascu spectacolul era mult mai palid. Într-un fel, ne ascundeam în spatele acestei realități triste. Dar am realizat că putem face un show final, de rămas bun și fără fostul nostru coleg. Sau să găsim o soluție tehnică prin care să-l includem și pe el. E încă prea devreme pentru o serie de detalii, dar am ajuns la concluzia că ar fi bine să ne luăm rămas bun de la cei cărora le-am adus o serie de bucurii”, susține tot Doru Antonesi.

Seria spectacolelor Divertis s-ar putea relua anul viitor, cu unul de rămas bun!

Tot el indică faptul că în 2024 grupul Divertis, denumirea sub care au cunoscut cele mai mari succese va marca patru decenii de la organizarea primelor sale spectacole cu mare impact la public.

Istoria grupului Divertis „s-a născut” în 1981, atunci când trei tineri din Moldova, Toni Grecu, Doru Antonesi și Florin Constantin, cărora le plăcea să scrie texte umoristice, au decis să se lanseze în viața culturală studențească.

În scurt timp acestora li s-au alăturat Ioan Gyuri Pascu, Cătălin Mireuță, Ghighi Bejan, Doru Pârcălabu, Cristian Grețcu, Ioan T. Morar, Silviu Petcu, Valentin Darie, Valentin Gora. Trei ani mai târziu, grupul Divertis era deja un fenomen consacrat.

În 2008 grupul s-a destrămat, cei mai mulți susținând că principala vină o poartă cel care a găsit denumirea grupului, Toni Grecu. Cele două părți și-au continuat cariera sub denumirea de „Serviciul Român de Comedie”, în frunte cu Toni Grecu, iar ceilalți foști colegi ai acestuia s-au reunit sub titulatura de „Distractis”.

