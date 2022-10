Toni Grecu și Gojira s-au întrecut în declarații: „Bă, tu ești gay? Că nu ai față”

Gojira l-a avut ca invitat, în cadrul podcastului „Aproximativ Discuții”, pe comediantul Toni Grecu. Aceștia au vorbit printre altele, despre perioada Divertis, iar, din vorbă în vorbă, cei doi au ajuns la un alt nivel al discuției. Întrebat de Toni Grecu mai în glumă, mai în serios, dacă este gay, Gojira nu s-a eschivat! Iată ce declarații a făcut.

Toni Grecu a fost invitat în cadrul podcastului „Aproximativ Discuții”, moderat de Gojira, iubitul Alexandrei Ungureanu. Comediantul a vorbit despre Divertis, grupuri umoristice, seriale de comedie, perioada „Serviciul român de comedie” și. s-au întrecut în declarații, spumoase. Din vorbă în vorbă, cei doi au ajuns la un subiect ceva mai „sensibil”. Deranjat de una dintre formulările lui Gojira, Toni l-a întrebat dacă acel apelativ îl validează ca bărbat. Apoi, a pornit o discuție plină de…exclusivități.

Întrebat de Toni Grecu dacă este gay, iubitul Alexandrei Ungureanu a făcut niște declarații surprinzătoare.

Ce a mărturisit Gojira

Ajunși la capitolul „Divertis”, grupul de umor fondat de Toni Grecu, Doru Antonesi și Florin-Viorel Constantin, cei doi au vorbit și despre actorul Iulian Postelnicul, care are un talent incredibil.

„Gojira: Mănâncă Postelnicul actorie…

Toni: Este foarte bun…

Gojira: Și stăteam cu Postelnicu și povesteam de perioada Divertis și a zis: «băi, ești nebun la cap? Tu uiți că noi râdeam încontinuu, de dimineață până seara.»

Toni: La filmări așa era, da.

Gojira: Râdeau la filmări cu public, fără public… și Dorel, zăpăcitul ăla câte roluri a făcut…de moșnegi, de Ponta..

Da știți că el povestește: Marea lui frustrare era că el nu poate să imite. Nu poate! Și povestea: «Băi, mă trimitea Toni acasă să imit, stăteam, mă uitam la alea…bă, nu ieșea nimic. Bă, când mi-am băgat eu [email protected]#& și m-am dus și am făcut exact cum m-a tăiat pe mine capul»”

Toni: Da` de ce spui cuvântul ăsta?

Gojira: Care?

Toni: Vrei să fii interesant?

Gojira: Care, domnu` Toni?

Toni: Cuvântul pe care l-ai spus mai devreme.

Gojira: Nu, domnu` Toni să fiu mai nu știu cum. Am citat, am citat, nu am zis eu. Am spus ce a zis el”, a fost discuția dintre cei doi, în cadrul podcastului.

Apoi, în stilul său caracteristic de comediant, Toni Grecu a generat un joc de cuvinte, iar Gojira a intrat imediat în „horă”.

„Toni: Tu vorbești așa, fumezi trabucuri, ești cool, ești altfel, ești funny sau nu știu…ești senectute…

Gojira: Senectute domnu` Toni. De când mi-am lăsat mustața.

Toni: Ți-ai lăsat mustață. Ești gay? Ce ești tu?

Gojira: Sunt.

Toni: Ai mustață de gay.

Gojira: Sunt, domnu` Toni.

Toni: Dă în vileag, a venit momentul.

Gojira: Sunt și nu pot să nu zic acuma.

Toni: Băi, nu ai față.

Gojira: Domnu` Toni, eu am văzut că vă uitați la mine. Și am văzut cum vă uitați la mine, când mă uit eu la dvs.

Toni: Ai văzut tu o sticlire în ochii mei, nu?

Gojira: Și sunt momentele alea când am stat noi pe la apartamentele alea pe la Berăria Germană, pe care nu le pot uita ușor.

Toni: Avem noi niște istorii împreună”, au fost declarațiile „picante” ale celor doi.

Și, în finalul discuției, totul a rămas ca în tren.