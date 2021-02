Adevărul despre GIM! Cine e, de fapt, Ghintan Ionuț Mihail, rapper-ul care a luat aseară Golden Buzz la Românii au Talent

Ghintan Ionuț Mihail este rapper-ul ce i-a impresionat pe jurații de la „Românii au talent”. Tânărul de 20 de ani l-a convins pe Florin Călinescu să apese Golden Buzz-ul și merge direct în etapele finale ale concursului. Povestea sa de viață a ajuns la inimile tuturor, iar jurații au fost cuceriți.

Ghintan Ionuț Mihail a impresionat pe toată lumea cu versurile sale și cu ambiția de care a dat dovadă de-a lungul vieții. Chiar dacă soarta nu a fost blândă cu el, tânărul din Timișoara a găsit o cale de supraviețuire și a luptat din greu pentru tot ce are azi. (CITEȘTE ȘI: FLORIAN GEANOVU, POLIȚISTUL-DANSATOR DE LA ROMÂNII AU TALENT, I-A ȘOCAT PE JURAȚI CU MIȘCĂRILE SALE! ANDRA ȘI ANDI MOISESCU AU PRIVIT CU GREU IMAGINILE | VIDEO)

Rapper-ul le-a povestit juraților momentele grele prin care a trecut. Acesta a fost lăsat la orfelinat când avea doar 9 ani, iar imediat după ce fratele său a fost adoptat, a fugit de la casa de copii și a început o viață pe străzi.

„Am stat trei ani de zile în stradă,(…) noi avem acolo în Timișoara niște țevi, am săpat dedesubt, am pus cartoane, păturici, să nu se simtă umezeala aia,…emană atâta căldură că puteam să stau și în pielea goală în timpul iernii. Iar când era foamea aia, făcea Dumnezeu, că altcineva nu putea să facă, să am mă..să primesc, știi…fără să cer”, a mărturisit Ghintan Ionuț Mihail.

Ghintan Ionuț Mihail, un tânăr ambițios

Deși soarta nu a fost blândă cu el, Ghintan Ionuț Mihail a avut puterea de a merge mai departe și a găsit salvarea în educație. Acesta și-a descoperit pasiunea pentru artă și s-a apucat de muzică. Mai mult, a avut parte de susținerea profesorilor, care l-au îndrumat pe calea cea bună.

A studiat mai multe instrumente, iar apoi și-a descoperit și pasiunea pentru teatru. În anul 2018 a participat la un casting și a ajuns să joace în serialul românesc „Hackerville”. (VEZI ȘI: CUM POȚI AJUNGE PE VIDEOWALL LA ROMÂNII AU TALENT. CÂȚI OAMENI APAR, DE FAPT, PE MONITOARELE DIN SPATELE JURAȚILOR)

Ghintan Ionuț Mihail este recunoscător pentru tot ajutorul pe care l-a primit până la această vârstă și intenționează să devină și el un sprijin pentru alții. Cel mai mare vis al său este să deschidă o casă pentru copii.

„M-a ajutat Dumnezeu, m-a protejat, că alții sunt mult mai rău”, a mai spus el.