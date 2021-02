Florian Geanovu, polițistul-dansator de la Românii au Talent, i-a șocat pe jurați cu mișcările sale! Andra și Andi Moisescu au privit cu greu imaginile | VIDEO

Florian Geanovu, un polițist din județul Vâlcea, i-a șocat pe jurații de la “Românii au talent” cu mișcările sale de dans. Andra și Andi Moisescu au privit cu greu imaginile din timpul momentului său artistic. Cu toate acestea, agentul s-a calificat în etapa următoare a emisiunii de la Pro TV și a primit numeroase laude.

Florian Geanovu, moment impresionant la “Românii au talent”

În vârstă de 21 de ani, Florian Geanovu și-a spus povestea de viață într-un scurt interviu oferit înainte să urce pe scena show-ului de talente. Potrivit declarațiilor sale, el dansează de la 13 ani, după ce a urmărit pe YouTube câteva video-uri. El s-a antrenat în grădina sa din localitatea Slătioara, situată la poalele munților. Deși, nu a fost un copil foarte flexibil, datorită antrenamentelor, el a reușit sa facă niște lucruri nemaivăzute în comuna vâlceană. Ulterior, dansul și contorsionismul au devenit o obsesie pentru el.

“Nu a fost neapărat o chestie pe care mi-am dorit-o de mic, dar mi-a plăcut să folosesc arme. E o chestie riscantă dar și plăcută pentru mine. Pe lângă meseria de polițist sunt pasionat de dans. Am pasiunea asta de la 13 ani, am învățat singur, de pe internet, nu am luat cursuri. M-am hotărât să vin la Românii au Talent pentru a arăta ce știu, pentru a arăta că un polițist poate face și altceva pe lângă muncă și să dea amenzi”, a declarat tânărul polițist înainte să ajungă în fața celor patru jurați.

După cum puteți vedea pe filmarea de mai jos, Andra Măruță și Andi Moisescu și-au stăpânit cu greu trăirile pe care le-au simțit în timp ce Florian Geanovu performa. Chiar și Alexandra Dinu, dar și Florin Călinescu au avut câteva grimase de uimire.