Adevărul despre intrarea alături de Dani Mocanu în ringul de la RXF, care a făcut înconjurul internetului! Yamato: ”Așa a plecat nebunia cu el!”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Yamato Zaharia vorbește despre filmul cu Ema Karter și Neveu, altercația în care o angajată RXF a fost lovită, dar și despre intrarea alături de Dani Mocanu. L-a afectat sau nu asocierea cu cel mai controversat manelist din țară?

Intrarea lui Yamato alături de Dani Mocanu în gala de lupte a făcut înconjurul Internetului în România, dovadă că cei doi și-au atins scopul și au creat un moment care a captat atenția publicului. În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, sportivul mărturisește cum a luat aceasta decizie și dacă asocierea imaginii sale cu cea a controversatului artist a creat și impresii negative.

”Dani Mocanu e prietenul meu, eu nu sunt judecător. Nu mă interesează ce zic oamenii despre el, fiecare are dreptul să judece. Chiar și Iisus este judecat. Nu m-a judecat lumea după ce am ales să intru cu el.

Toată treaba a pornit de la faptul că eu am vrut să fac show chiar de la intrare. L-am urmărit pe Canelo, care a intrat alături de Santa Fe Klan, un artist mexican, și am vrut să mă inspir. Am avut mai multe nume în cap: Albert NBN, MGK. Am vrut ceva de bad boy și i-am zis lui Dani încă de când eram doar în discuții cu acest meci și așa a plecat nebunia cu el” explică Yamato.

Cea care le-a facilitat prima întâlnire a fost nimeni alta decât fosta lui Yamato, Ema Karter, cu care sportivul a rămas în relații foarte bune. Așa se face că actrița de filme pentru adulți l-a rugat să o însoțească la filmările unui videoclip alături de Dani.

”Noi ne știm de câțiva ani. Ema Karter mi-a zis să merg cu ea la un videoclip, credea că o să fie acolo numai cefe late, așa că am mers cu ea. Am ajuns acolo, am vorbit cu el, am văzut cum se comporta cu femeile, era o altă persoană. Am cunoscut un alt Dani față de cum era prezentat în spațiul public”, își amintește arbitrul, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Yamato, conflict cu un prezentator Kanal D, din cauza lui Dani Mocanu

Ba mai mult, Yamato îi și ține partea amicului său. Recent, un prezentator de știri de la Kanal D a postat pe contul său de Tik Tok un videoclip în care îi blamează pe Dani Mocanu și Ema Karter, care a apărut și în videoclipul cântărețului, că ar promova prostituția în cadrul piesei ”Spania”. Acum, sportivul a sărit imediat în apărarea celor doi.

”A reintrat în atenția presei tot cu ceva negativ din cauza piese, pentru că ar promova prostituția. Dacă nu era un atac direct la adresa lui și la adresa Emei, pentru că a fost vorba și despre Ema, ar fi pus în știrea respectivă mai mulți artiști: Ian, Bug Mafia, Puya, Paraziții sau pe plan internațional: 50Cent, Eminem, Cardi B. Muzica e un act artistic, nu trebuie să luăm tot de acolo, ci doar să ascultăm și să ne distrăm.

I-am răspuns acelui prezentator de știri că voi înțelege la ce se referă când voi avea și eu copii. Asta e cea mai proastă scuză, când rămâi fără argumene. Când o să am copii, o să-mi educ copiii acasă. O să le explic ce înseamnă prostituția și consumul de substanțe interzise, pentru că educația nu se face pe Internet, educația vine doar din partea părintelui”, explică sportivul.

