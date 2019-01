Adevărul despre numărul de telefon al premierului României! Viorica Dăncilă a spus chiar ea totul

Premierul României, Viorica Dăncilă, a spus adevărul despre numărul ei de telefon în cadrul unui interviu. Mai mult, este singurul politician de la noi care nu are cont de Facebook. Aceste noi informații s-au aflat după ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 în România, a dezvăluit că Viorica Dăncilă s-a mutat în fosta casă a ”fiului secret” al lui Ion Iliescu, între Băsescu și Iohannis.

În vârstă de 55 de ani, Viorica Dăncilă a declarat de curând că numărul de telefon pe care îl folosește nu are de gând să îl schimbe. În plus, a mai subliniat șeful Guvernului, îl are de mai bine de un deceniu. „Am acelaşi număr de telefon de 15 ani şi nu o să-l schimb„, a afirmat Viorica Dăncilă, potrivit News Români.

Pe plan profesional, premierul României nu are prea multă liniște, însă, nu același lucru îl putem spune despre cel personal. Viorica Dăncilă are un soț care o sprijină şi un fiu care o respectă şi o iubeşte enorm, chiar dacă nu este moştenitorul ei natural.

„Îmi fac vacanţele de ani buni în Maramureş şi Bucovina. Sunt o persoană credincioasă şi merg mereu la mănăstiri, acolo«mă încarc» eu. Am prieteni vechi, loiali, cu care din păcate nu apuc să mă întâlnesc decât la aniversări… În general, sunt un om conservator, îmi place stabilitatea… „, a spus premierul.