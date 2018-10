Adevărul despre operația suferită de Carmen Brumă: ”A început să se întindă și am hotărât să iau măsuri!”

În urmă cu câteva zile, Carmen Brumă a ajuns la spital, acolo unde a suferit o intervenție la un picior, din cauza varicelor. Ulterior, într-o înregistrare video, Carmen Brumă a explicat, cu amănunte, ce a pățit și de ce a decis să apeleze la o intervenție chirurgicală.

Carmen Brumă mărturisește în înregistrarea video că nu a fost o urgență, ci că această operație fusese programată cu mai mult timp în urmă. S-a decis, la un moment dat, să ia măsuri și să apeleze la o intervenție chirurgicală, ceea ce s-a și întâmplat. Încă nu știe cum va fi refacerea și cât va dura, însă Carmen Brumă este optimistă.

„Ce am pățit la picior, pe scurt. Pare mult mai grav decât e. Am făcut o operație de varice. Operația a fost programată din timp, nu a fost nimic de urgență. Imediat după sarcină mi-a apărut o venă varicoasă de dimensiuni foarte mici, de 2-3 centimetri. Ea a rămas la aceeași dimensiune până acum un an, când a început să se întindă și atunci am decis să iau măsuri. Aveam risc de trombofeblită și era necesară o operație. Mi-am făcut această operație de varice. Am făcut această operație cu laser și e nevoie să stau o perioadă în varianta asta. Am acordul medicului să fac o plimbare ușoară de maximum o oră. În curând sper să scap și de acest pansament. Mi-a scris Vlăduț pe el, mi l-a personalizat”.

CITEȘTE ȘI: CARMEN BRUMĂ A FOST OPERATĂ DE URGENȚĂ! CE A AFLAT VEDETA DE LA MEDICI ȘI CUM S-A POZAT PE PATUL DE SPITAL

Adevărul despre operația suferită de Carmen Brumă. Va purta, o perioadă, ciorapi de compresie

O astfel de intervenție chirurgicală presupune și o refacere specifică. Astfel, frumoasa Carmen Brumă va purta, pentru o perioadă, ciorapi de compresie. Vara este foarte incomodă o astfel de procedură, de unde și momentul temporal ales de vedetă:

”O perioadă va trebuie să stau cu ciorap din acela de compresie, după ce scap de pansament. Și pentru că este foarte incomod să faci asta pe perioada verii, am decis că aceasta este perioada ideală pentru o astfel de intervenție. Nu e nimic atât de grav pe cât pare, dar o să fiu mai puțin mobilă în următoarea perioadă. Am optat pentru varianta laser și vom vedea cum va fi. Nimeni nu-ți poate garanta că aceste vene nu se vor reface”, a mărturisit Carmen Brumă.

CITEȘTE ȘI: CARMEN BRUMĂ, SURPRINSĂ ÎN TIMP CE FĂCEA TOPLESS LA PISCINĂ. POZA HOT I-A ÎNNEBUNIT PE BĂRBAȚI