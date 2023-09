Adevărul despre presupusa sarcină a Iuliei Vântur. Iubita lui Salman Khan a dezvăluit totul: „Eram la filmare, târziu noaptea am aflat”

La începutul lunii septembrie, s-a speculat că Iulia Vântur ar fi însărcinată. Fosta prezentatoare a primit o multitudine de mesaje din partea urmăritorilor săi, mulți dintre ei urându-i vorbe frumoase, după ce au presupus că românca și iubitul ei, Salman Khan, vor deveni părinți. În cadrul unei emisiuni TV, însă, a spus adevărul despre presupusa sarcină! Detaliile se află mai jos, în articol.

Iulia Vântur a fost prezentă la Brand Vision Summit 2023, reușind să atragă privirile asupra ei. Românca a îmbrăcat o rochie mulată și s-a lăsat fotografiată. Însă, un detaliu a atras mai mult atenția, iar în urma lui s-au născut speculații. A primit o multitudine de mesaje de apreciere, unii dintre prietenii virtuali crezând că românca este însărcinată. (Vezi aici detalii)

Iubita lui Salman Khan, însă, a observat „valul” de mesaje pe care l-a primit, în urma apariției sale la eveniment. Nu a trecut cu vederea peste ele și a ales să comenteze acest aspect în cadrul unei emisiuni. Adevărul despre presupusa sarcină a Iuliei Vântur a fost spus în direct!

Iulia Vântur, iubita lui Salman Khan, a pus capăt speculațiilor – ce spune despre sarcină

Vedeta în vârstă de 43 de ani a vorbit despre zvonurile din ultima perioadă care s-au „abătut” asupra ei. După apariția de senzație pe care a avut-o pe covorul roșu, Iulia Vântur a spus adevărul în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Într-un live, românca a dorit să pună capăt speculațiilor.

Fără să stea prea mult pe gânduri, iubita lui Salman Khan a mărturisit că nu este însărcinată. Susține că speculațiile au apărut în urma rochiei pe care a îmbrăcat-o la eveniment și a poziției pe care a avut-o. S-a lăsat impresia că ar fi gravidă.

„Știi, dintr-o dată am început să primesc multe mesaje din România și mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat din moment ce lumea îmi trimitea mesaje. Eram la filmare, târziu noaptea am aflat care era evenimentul. Din câte știu eu, nu sunt însărcinată. Să dăm vina pe rochia? Aveam faldurile alea pe rochie. A fost o poziție mai neobișnuită care a atras atenția, din câte știu nu sunt însărcinată, nu am fost la niciun control, din câte știu eu. Nu, glumesc, nu cred că sunt însărcinată, așa că nu vă impacientați”, a spus Iulia Vântur.

