Motivul pentru care Iulia Vântur și-a sărbătorit ziua de naștere fără Salman Khan: „Am spart farfurii la propriu, am făcut țăndări tot ghinionul”

Iulia Vântur a împlinit vârsta de 43 de ani în data de 24 iulie. Ziua de naștere și-a sărbătorit-o în prezența oamenilor dragi din viața ei, însă de la eveniment a lipsit Salman Khan. În cadrul unui interviu, fosta prezentatoare TV a mărturisit care a fost motivul pentru care iubitul ei nu a fost alături de ea, la petrecere. Iată detaliile mai jos, în articol.

Iulia Vântur și-a sărbătorit ziua de naștere, zilele acestea, însă departe de India. Fosta prezentatoare TV a împlinit vârsta de 43 de ani și, având în vedere această ocazie, a organizat o petrecere. Totuși, de la eveniment a lipsit iubitul ei, Salman Khan. De altfel, nu a petrecut, încă, cu părinții sau prietenele ei din România. Despre petrecere a vorbit în cadrul unui interviu.

Iulia Vântur a petrecut fără Salman Khan: „Am spart farfurii la propriu!”

Așa cum a mărturisit românca, planul inițial ar fi inclus o petrecere în India. Însă, din cauza faptului că proiectul în care este implicată nu s-a finalizat, a fost nevoită să rămână în Dubai. Acolo, Iulia Vântur a petrecut alături de prietenii din Dubai. Evenimentul s-a desfășurat într-un restaurant de lux. De altfel, și-a pus o dorință atunci când a suflat în lumânările de pe tort și a spart farfurii, pentru a alunga ghinionul.

„Planul inițial era să-mi petrec ziua în India însă pentru că nu s-a finalizat la timp proiectul, a trebuit să rămân în Dubai așa că am petrecut cu prietenii din Dubai, adunați de prin toate colțurile lumii. A fost neașteptat de frumos! Prima petrecere a fost în cea mai înaltă clădire din lume, în cel mai “la înălțime” restaurant din lume, așa că dorința îmi va fi sigur împlinită, fiind și mai aproape de ceruri. Am cântat, am dansat, am spart farfurii la propriu, la Opa, am făcut țăndări tot ghinionul. Gata, de acum doar de bine să auzim!”, a spus Iulia pentru Click.

Își împarte viața între România și India, țara natală a actorului indian

Sufletul pereche și l-a găsit la mii de kilometri depărtare de România. Povestea de iubire pe care o are cu starul Salman Khan i-a adus reale beneficii Iuliei Vântur. Mai cu seamă, a făcut-o să se concentreze mai mult pe cariera muzicală. Pe lângă planul muzical, vedeta, care s-a mutat din România în anul 2012, se ocupă și de partea cinematografică.

Sursă foto: capturi video YouTube