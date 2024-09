Adevărul despre relația lui Adrian Nartea de la Asia Express 2024 cu Cătălin Botezatu. Creatorul de modă a recunoscut tot

Adrian Nartea și bunul său prieten, Cosmin Vîjeu, și-au unit forțele și au plecat în aventura vieții lor, tocmai la Asia Express! Fostul model și actorul fac o echipă pe cinste în emisiunea de la Antena 1, unde luptă să ajungă cât mai departe. Vedeta serialului „Vlad” a acceptat provocarea vieții sale, alături de amicul lui, și toți cei apropiați le sunt alături de acasă, în drumul lor spre premiul cel mare. Unul dintre susținătorii de top ai celebrului actor este Cătălin Botezatu. Puțini sunt cei care-și amintesc începuturile lui Nartea în showbiz-ul de la noi. Ce legătură unită are cu creatorul de modă? A spus-o chiar Bote!

Adrian Nartea este susținut din fața micilor ecrane de către prieteni și cunoștințe. Familia și apropiații acestuia țin pumnii echipei lui, pentru a se întoarce acasă cu premiul cel mare. Nartea și Cosmin Vîjeu fac o echipă pe cinste la Asia Express și deja au reușit să cucerească sticla și pe oamenii de acasă. Unul dintre susținătorii lor este Cătălin Botezatu.

Ce legătură are Cătălin Botezatu cu Adrian Nartea

Nu mulți își mai amintesc faptul că vedeta serialului „Vlad” are o legătură strânsă cu creatorul de modă. În urmă cu mulți ani, actorul a fost manechinul lui Bote! Adrian Nartea și-a început drumul în carieră și-n showbiz-ul de la noi, sub îndrumarea lui Cătălin Botezatu, pe vremea când era model în echipa condusă de acesta. Acum, Bote îi ține pumnii amicului său și îi urează toate cele bune, în timpul show-ului. Designer-ul spune că Nartea are șanse mari să fie numărul 1 la Asia Express, pentru că este un bărbat ambițios.

„Mă uit la televizor și îi țin pumnii. El s-a detașat încă de la început de pluton, e ambițios, puternic, are șanse să fie numărul 1. Nartea, te vreau câștigător sau măcar pe podium! Îți doresc mult succes! Asia Express este un format pe care îl urmăresc cu sufletul la gură, e foarte bine structurat, conceput, de dirijorul principal, Mona Segall. De la an la an, câștigă tot mai mult public, deja e lider de audiență”, a spus Botezatu, într-un interviu.

Cătălin Botezatu, despre relația lui cu Adrian Nartea

Cătălin Botezatu îl consideră un adevărat exemplu, având numai cuvinte de laudă la adresa lui. Creatorul de modă spune că Adrian Nartea și-a început cariera ca model, apoi a ajuns tot mai departe. A devenit actor, iar succesul pe micile ecrane i-a surâs imediat.

„El este un exemplu în tot ceea ce face! Și-a început cariera și drumul ca model, mă face să mă simt mândru că băieți și fete cu care am colaborat au ajuns departe, actori sau oameni de afaceri. Adrian Nartea este un luptător, un om cu o moralitate extraordinară, un familist, care a urcat pas cu pas treptele sociale. După ce a depășit faza de modelling, a ajuns să joace în filme, datorită talentului său (…)”, a continuat Cătălin Botezatu pentru click.ro.

