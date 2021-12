Adevărul din spatele show-ului ”Masked Singer România”. Andreea Marin s-a ambiționat să câștige când a văzut că Mihaela Rădulescu este în juriu

Andreea Marin a umilit-o pe Mihaela Rădulescu, după ce a aflat că vor fi colege de emisiune.

Sunt rivale de o viață, iar acum destinul le-a adus împreună în același loc, show-ul ”Masked Singer România”. Cu trecerea timpului Mihaela Rădulescu și Andreea Marin au devenit mai mature și mai întelegătoare, însă tensiunea dintre cele două a fost prezentă tot timpul.

Dat fiind faptul că s-au reunit pe scena show-ului, cele două au trebuit să-și zâmbească și să se comporte ca și când niciodată nu ar fi avut ceva de împărțit. Una este ”Zâna surprizelor”, iar pentru asta, Andreea Marin s-a gândit să îi facă o surpriză rivalei sale. Iată cum a schimbat cursul producției TV.

Andreea Marin, decizie neașteptată în show-ul ”Masked Singer România”

Andreea Marin este o femeie de succes și o mamă devotată, iar timpul pare să fie limitat atunci când vine vorba despre implicarea ei în alte proiecte. Cu un program încărcat, ”Zâna” ar fi stabilit cu producătorii emisiunii să participe doar 4-5 ediții, însă, potrivit ciao.ro, Andreea a hotărât să spere chiar la finala show-ului și asta după ce a văzut cine face parte echipa detectivilor, acesta fiind momentul oportun de a se ambiționa să câștige.

Cea care a câștigat marele trofeu a fost Andreea Marin, care s-a ascuns sub masca Muma Pădurii. Detectivii au fost surprinși să o vadă, în special Mihaela Rădulescu. Aceasta a avut o reacție absolut fabuloasă, atunci când a realizat cine s-a ascuns sub masca Muma Pădurii. „Nu, nu pot să cred așa ceva. Deci nu cred. Șapte ediții am zis că e bărbat, după care m-am prins că nu e. În șapte ediții m-ai păcălit. Ne-ai păcălit pe toți… am fost toți în toate direcțiile”, a spus jurata Masked Singer.

