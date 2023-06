Adevărul din spatele succesului lui Smiley. “Am cântat pe gogoșari, pe telefoane mobile, am luat țepe”

Zilele acestea, a fost difuzat podcastul lui Radu Țibulcă, în care invitat a fost chiar CRBL. După ani de când trupa Simplu s-a destrămat, fostul membru al trupei a spus cât de greu a fost, de fapt, pentru el și Smiley să pornească în carieră. Abia aveau bani de mâncare atunci când ieșeau în oraș, dar încercau, cu greu, să păstreze aparențele.

Smiley și CRBL se bucură de un succes enorm în prezent. Chiar dacă au mers pe căi separate, unul fiind prezent la PRO TV, iar celălalt, la Antena 1, au rămas în relații bune și nu au uitat niciodată că au pornit de jos.

„Eram o trupă celebră, pe vedea o țară întreagă pe TV, dar noi mergeam cu autocarul de la Pitești la București, strângeam bani să mâncăm la fast food. Am cântat în TIR, am cântat pe gogoșari, pe telefoane mobile, am, luat țepe, am fost la un pas să ne batem cu alții prin nu știu ce oraș că erau gagicile pe acolo.

Să nu uităm că întotdeauna banii la Simplu s-au împărțit la șase, cel puțin. Alții, din jurul nostru, făceau bani, iar noi făceam doar carieră, dar lecții sunt și astea”, a mărturisit fostul concurent de la Te cunosc de undeva.

Smiley și CRBL făceau foamea, în timp de Piticul și Francezul se lăfăiau în lux

La începutul anilor 2000, CRBL și Smiley se mutaseră în București, iar restul colegilor au rămas în Pitești. Cei doi se chinuiau să strângă bani pentru a avea cu ce ieși în oraș, pentru a-și face relații în Capitală, spre a se propulsa în industria muzicală.

Pe de altă parte, Piticul avea BMV, iar Francezu îți cumpărase ghete de 1.200 de lei. În schimb, ei erau, de multe ori, în situația în care mergeau la restaurant și nu aveau bani să-și comande mâncare. Preferau să spună că au mâncat acasă și luat doar o apă sau un suc. Marius Moga, care stătea puțin mai bine financiar, încerca să le cumpere platouri cu mâncare, pentru a nu se afla toți într-o situație penibilă.

Totuși, chinul prin care au trecut Smiley și CRBL le-a adus succesul de astăzi. Au ținut de bani, au muncit din greu, dar au și cules roadele. Poate că acesta este motivul pentru care și acum, ei au rămas în industrie.

„Eu și Smiley am rămas cei mai vizibili pentru că ne-am dorit treaba asta. Pentru noi, muzica a avut întotdeauna prioritate. În cazul meu, nu neapărat muzica, cât acest showbiz, acest divertisment”, a spus CRBL în podcastul Vin de-o poveste.