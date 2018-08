Adina Apostol, victima de la Colectiv, a depus plângere penală împotriva jandarmilor de la mitingul diasporei

Adina Apostol, victima de la Colectiv, a depus o plângere penală împotriva jandarmilor de la mitingul diasporei. Tânăra s-a prezentat astăzi la Parchetul Militar. (Reduceri mari la jocuri PC)

Adina Apostol s-a prezentat la Parchetul Militar pentru a depune o plângere faţă de intervenţia jandarmilor de la protestul din 10 august. Tânăra a precizat că grefele recent aplicate de medici sunt inflamate din cauza gazelor folosite de forţele de ordine.

”Am făcut o plângere penală pentru că am inhalat multe gaze. Mă dor muşchii gâtului, câteva părţi ale grefelor recent puse s-au înroşit şi mi se pare că acţiunea jandarmilor din data de 10 august a fost foarte agresivă şi nu au făcut nimic să înlăture grupele de suporteri care erau lângă ei. De la 8:15 până la 11:30 au dat cu gaz încontinuu, cred că din sfert în sfert de oră. Împreună cu mama mea, nu mai vedeam și nu mai puteam să respirăm. Am mers pe bâjbâite după ceilalți protestatari, să ne călcăm în picioare pentru că ne împingeau cu scuturile.

Nu ştiu ce au fost acele semnale luminoase, nu este o scuză pentru că eu nu am făcut armata. Altă dată au reuşit să marginalizeze protestatarii violenţi. Am venit din strănătate pentru protest şi mă întorc în Belgia pentru tratamente. Sunt victimă Colectiv şi am ieşit în stradă să protestez. Ordinul dat de subprefect este inadmisibil nu se poate aşa ceva. Trebuiau să înlăture grupurile de protestatari violenţi, nu să arunce cu grenade.

Tocmai de asta am ieșit în stradă să protestez, pentru că eu și ceilalți ca mine avem cel mai mulți de suferit de pe urma a ceea ce ne fac cei de la putere”, a mărturisit Adina Apostol.

Vineri, jandarmii au intervenit cu spray-urile cu piper din dotare

Peste 20.000 de persoane au protestat vineri în faţa Guvernului, acolo unde s-au înregistrat câteva incidente între manifestanţi şi forţele de ordine. Pentru câteva zeci de minute, au existat îmbrânceli între manifestanți și forțele de ordine la mitingul diasporei.

Pentru că protestatarii au încercat să ocupe spațiul din fața Guvernului și au forțat gardurile, aruncând în același timp și cu pietre, sticle și alte obiecte către jandarmi, aceștia au intervenit cu spray-urile cu piper din dotare. Potrivit ISU București-Ilfov, în intervalul orar 20:00-21:00 au fost acordate îngrijiri medicale pentru 61 de persoane. În total, până la ora 21.00, 172 de persoane de la mitingul diasporei au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care trei jandarmi.