A venit căldura, fetele își aruncă hainele și își iau costumele de baie! Însă, mare atenție, căci specialiștii sunt cu ochii pe divele noastre. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Adina Buzatu a oferit sfaturi prețioase despre cum să arăți bine la plajă, dar a vorbit și despre logomanie și haine fake, dacă tot e „la modă” să se poarte piesele vestimentare cu logo-uri cât mai la vedere.

Adina Buzatu a abordat cel mai discutat subiect al momentului: cel al divelor care preferă să lase la vedere cât mai mult din trupurile lor, mai ales dacă au și investit sume colosale în „tunarea” formelor.

De asemenea, unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați stiliști de la noi a vorbit și despre tendința oamenilor de a cumpăra haine care au logo-ul cât mai la vedere, pentru a demonstra tuturor că își permit să achiziționeze astfel de piese vestimentare.

„Apare dorința aceea de a arăta ceea ce ai”

Pentru cei care încă sunt de părere că acest lucru este în trend, Adina Buzatu a venit cu o veste nu prea plăcută.

„Ceea ce este prea mult strică și aici mă refer la situațiile în care alegi să dezgolești prea mult și să încerci prin orice mijloace să arăți investițiile: bustul, fundul foarte mare, pentru că toate acestea costă. Și apare dorința aceea de a arăta ceea ce ai, ceea ce numești tu investiție.

În privința logo-urilor, există această tendință de a le arăta, de a arăta că am investit, că avem bani, că ne permitem anumite lucruri de brand. Probabil că, într-o anumită măsură, persoanele care apelează la acest lucru o fac pentru public, pentru că acest aspect le și ajută, uneori.

Personal, sunt de părere că am putea depăși acest moment și am putea să o luăm spre calea către rafinament, am putea lua decizia de a evita logo-urile, chiar dacă acestea sunt originale sau fake. Nu uitați că hainele cu logo-uri mari, cât mai la vedere, sunt, de obicei, cele mai ieftine din colecția brandului respectiv”, a spus Adina Buzatu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„O piesă vestimentară scumpă nu va avea niciodată logo-ul pe ea, la vedere”

Extrem de deschisă și dornică de a le oferi oamenilor sfaturi de styling cât mai bune, Adina Buzatu ne-a mai declarat că piesele vestimentare scumpe și rafinate nu au niciodată la vedere logo-ul bradului de care aparțin.

„Atunci când vorbim de o piesă vestimentară rafinată, de calitate, scumpă, aceasta, niciodată, nu va avea logo-ul pe ea. Oamenii rafinați, cei care își permit să cumpere aceste piese vestimentare scumpe nu își doresc, sub nicio formă, să expună acest lucru. De aceea, pe marea majoritate a milionarilor cu rafinament îi vedem îmbrăcați, cel mai adesea, în ținute simple, elegante, rafinate și cu mult bun-gust.

Logomania a apărut tocmai din dorința oamenilor cu un statul social mediu de a arăta că au foarte mult. Atunci, profitând de situație, brandurile au speculat acest lucru și au creat niște linii mult mai ieftine și nu neapărat foarte bune calitativ care, însă, au peste tot logo-uri.

Cei care iubesc astfel de piese vestimentare au început, atunci, să le cumpere tot mai mult, în ideea în care ar putea fi și ei văzuți la fel ca bogații care își permit să poarte piese vestimentare ce aparțin unui anumit brand.

Însă, nu uitați, această categorie de oameni este și cea formată din indivizii care își doresc, mai presus de orice, ca toată lumea să știe că ei își permit o piesă ce aparține unui brand”, a spus Adina Buzatu.

De ce cumpără oamenii fake-uri

Cunoscutul stilist care se ocupă de imaginea multor vedete de la noi a vorbit și despre nebunia fake-urilor. Adina Buzatu a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că oamenii aleg să cumpere fake-uri din dorința de a se afirma și de a purta anumite branduri pe care, în mod normal, nu și-ar permite să le achiziționeze.

„De aici a pornit și dorința oamenilor de a cumpăra fake-uri, dorința de a cumpăra haine care nu sunt neapărat de calitate, dar care au logo-uri pe ele. Și aici vorbim, în special, de logo-uri mari. Acest lucru ar putea fi pentru ei, cumva, un fel de garanție a statutului lor social, financiar, dar și o modalitate de expunere în societate.

Pe scurt, dorința de a fi văzuți cât mai sus, din acest punct de vedere”, a mai punctat Adina Buzatu.

Stilista vedetelor, sfaturi pentru divele de la noi

Pentru că s-a umplut litoralul de dive în costume de baie, Adina Buzatu le-a sfătuit pe focoasele tunate din showbiz să-și aleagă costume de baie potrivite pentru trupul pe care îl au, pentru a nu risca să pice în zona vulgară.

„Poziționat la nivel înalt, dorința de a expune logo-uri este complet greșită, iar regula se aplică și în cazul femeilor care arată prea mult: prea mult fund, prea mult din sâni. O astfel de acțiune este una vulgară, nicidecum sexy. Este o linie extrem de fină între vulgar și sexy, în anumite situații. Astfel, în momentul în care sutienul costumului de baie abia acoperă sfârcul, se vede de prost-gust, urât, vulgar.

Nu neapărat dacă este mare, este și foarte frumos. Aici nu mă refer numai la logo-uri, așa cum am discutat mai sus, ci mă refer și la bust, la sâni.

Femeile din ziua de azi au tendința de a exagera cu intervențiile estetice și nu e de mirare că multe dintre ele se mutilează din proprie voință”, a mai spus Adina Buzatu, pentru CANCAN.RO.

