Adina de la Heaven a plâns în direct: ”Anul trecut mi-a fost extirpat ovarul pentru că aveam tumoră, acum sunt însărcinată”

La ecografie se vedea că e băiat. Am zis nu are cum să fie băiat, eu o să am fată. De 8 martie am aflat, au venit testele de sânge. Am întrebat-o pe fata de la ghișeu, vreau să știu sexul. Aveți fetiță. Se va numi Zeinab Maria. Zeinab înseamnă darul prețios al tatei. (…) Anul trecut mi-a fost extirpat ovarul pentru că aveam tumoră, acum sunt însărcinată”, a mărturisit Adina la Teo Show.