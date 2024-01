Adio, dar … rămâi cu mine! ”Bebelușa”, chemată înapoi la Cronica Cârcotașilor

Ioana Petric joacă un rol important într-un nou film de comedie, intitulat „Complotul bonelor„. Lungmetrajul este disponibil în cinematografe din 1 februarie și promite să amuze publicul prezent. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, ex-bebelușa vorbește despre titulatura actuală, de care este extrem de mândră, precum și despre relațiile curente cu Prima TV.

Televiziunea la care a lucrat atâția ani a contactat-o pentru a se întoarce la pupitrul „Cronicii Cârcotașilor”, dezvăluie Ioana Petric. Actrița a refuzat, alegând să se concentreze pe proiectele cinematografice.

Ioana Petric a realizat tranziția de la bebelușă la actriță: „Nu mi-a trecut prin minte să mă mărit cu șeful!”

CANCAN.RO: Joci în „Complotul bonelor”?



Ioana Petric: Joc, sunt una dintre bone și dacă îți vine să crezi, n-am îmbătrânit, dar am evoluat de la bebelușă la bonă a fost doar un pas. Fac eu ce fac și tot în zona asta cu copii ajung, nu știu de ce.

CANCAN.RO: Crezi că îți este predestinată?

Ioana Petric: Sincer să-ți spun am trei pisici și viitorul arată strălucit. Dar cel mai probabil o să vină și copiii la un moment dat, dacă-mi iese treaba asta cu bonele acum, între contracte poate mai prind un job ca bonă. O să și vezi în film, sunt cea mai serioasă dintre bone, nici măcar nu mi-a trecut prin minte să mă mărit cu șeful.

CANCAN.RO: Cât au durat filmările?

Ioana Petric: Undeva la 17 zile, dar am mai avut o lună de repetiții înainte. A fost foarte frumos, a fost o perioadă intensă, plină de emoții, de provocări pentru mine. Eu am fost bonă, dar am făcut parte și din crew, am fost script supervisor, deci dacă ceva nu se leagă în film, reclamațiile la mine să vină.

Fosta prezentatoare de la „Cronica cârcotașilor” face mărturisiri după plecarea de la Prima TV: „M-au chemat să mă întorc!”

CANCAN.RO: Ai avut vreun regret după ce s-a terminat etapa “Cronica Cârcotașilor”?

Ioana Petric: Nu pot să zic că am avut un regret, dar îmi e dor de colegii mei, îmi e dor de atmosfera de acolo de la filmări. Dar consider că am luat o decizie potrivită pentru mine. Știi cum e când stai foarte mult timp într-un loc, ajungi să te plafonezi și trebuie să faci un mic hop în afara zonei de confort.

CANCAN.RO: Gabriela Marin e în locul tău acum…

Ioana Petric: Da, am predat ștafeta. Gabi face o treabă foarte bună și mă bucur că mi-a luat ea locul acolo, chiar eu am propus-o și nu regret că am plecat. Cred că viața asta poate să îmi ofere o grămadă de oportunități și le primesc cu brațele deschise pe toate.

CANCAN.RO: Te-ai mai întoarce pe TV?

Ioana Petric: Da, m-aș întoarce în TV, chiar îmi e dor. Dar aștept un proiect pe care să-l simt cu adevărat.

CANCAN.RO: Ai rămas în relații bune cu cei de acolo?

Ioana Petric: Da, foarte bune. M-au chemat să mă întorc și eu am zis că acum mă ocup de film, deocamdată.

