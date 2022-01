Adrian Cristea, la momentul adevărului. Cum s-a procopsit cu porecla Bursucu. “Este câte unul în fotbal și muzică, trebuia să existe unul și în TV”

Adrian Cristea, cunoscut de public drept Bursucu, este un prezentator TV îndrăgit, în prezent sub contract cu Kanal D. În cel mai recent interviu, acesta a dezvăluit cum și când s-a ales cu această poreclă pe care ia în calcul să o treacă și în actul de identitate.

Aproape toate lumea îl știe de Bursucu, în niciun caz drept Adrian Cristea, numele lui real. Cu această poreclă s-a ales în perioada când era coregraf la emisiunea “Dansez pentru tine”, de la Pro TV, unde a cunoscut, de altfel, celebritatea.

(VEZI AICI: BURSUCULE, CE SALARIU AI LA KANAL D? PREZENTATORUL TV ÎȘI PLIMBĂ IUBITA CU UN G KLASSE CARE COSTĂ O AVERE!)

Prezentatorul de la Kanal D își aduce aminte cu plăcere de acea perioadă din viața sa și mărturisește că se gândește serios să-și treacă și porecla în buletin, din moment ce aproape toți cunoscuții i se adresează astfel.

“Este un apelativ pe care l-am ‘câștigat’ pe vremea când eram dansator și coregraf la o altă emisiune TV. Toți din echipă aveam câte o poreclă de acest gen: Bursucu, Căprioara, Furnica. Nu știu exact care este explicația acestei porecle. Nu am crezut inițial că mi se potrivește atât de bine. Acum chiar iau în considerare să trec această poreclă în buletin. Pe vremea aia exista Bursucu’ în fotbal, în persoana lui Dan Petrescu. În lumea muzicii este Dan Bursuc. Trebuia să existe unul și în lumea televiziunii”, a declarat Adrian Cristea, zis Bursucu, pentru fanatik.ro.

Adrian Cristea, alias Bursucu: “Cifrele arată că sunt unul dintre prezentatorii pe care publicul îi place”

Fost dansator și coregraf, Adrian Cristea este mândru că a optat să fie prezentator TV. Cel mai mult îl încântă, însă, că telespectatorii îl iubesc, iar cifrele îi confirmă acest lucru.

“În momentul asta mă identific cu prezentatorul Adrian Cristea – Bursucu, pentru că este o altă etapă a vieții mele. Am fost dansator și am încercat să îmi fac meseria foarte bine, apoi coregraf, și am reușit să devin unul dintre cei mai buni coregrafi ai acestei țări, iar în acest moment cifrele arată, spre bucuria mea, că sunt și unul dintre prezentatorii pe care publicul îi place. Cred că succesul unui artist sau prezentator este dat de public și dacă cifrele sunt mari, înseamnă că faci ce trebuie”, a spus, recent, Adrian Cristea, zis Bursucu.

(NU RATA: CE SCUMPĂ E FIICA LUI BURSUCU! CUM A FILMAT-O PREZENTATORUL DE LA KANAL D PE ANAYS)