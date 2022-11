Adrian Enache, cântare la peste 200 km/h. Solistul a fost copilot în mașina de curse, pe circuit

Adrenalina la nivel maxim! Asta a simțit Adrian Enache când a avut ocazia să stea pe scaunul copilotului. Claudiu Motoc, vicecampion la Super Rally în 2022, l-a chemat la circuitul Motorpark din Adâncata pe solist și i-a arătat ce înseamnă să trăiești la intensitate maximă, într-o mașină de curse, dar și una sportivă cu mulți cai.

Adrian Enache s-a îmbrăcat cu combinezonul special conceput pentru piloții și copiloții din motorsport și a avut parte de cele mai tari senzații în două mașini cu mulți cai putere. Solistul a cântat la peste 200 km/h una dintre cele mai cunoscute melodii de-ale sale ”O singură noapte”. Poate așa a reușit să își controleze emoțiile pe care le-a simțit în scaunul copilotului sau poate cine știe, este un adevărat iubitor de adrenalină și nu a avut frică să se urce în cele două autoturisme.

Pilotul Claudiu Motoc l-a plimbat pe circuitul din Adâncata, Ialomița, pe Adrian Enache cu un Mercedes AMG GT, care are peste 500 de cai putere și cu mașina sa special creată pentru raliu, un Peugeot 208 R2 modificat. Întreaga aventură a fost filmată în cadrul ediției de joi a emisiunii de pe Pro TV, La Măruță.

”Am emoții constructive, mai construim o mașină. În ultima tură s-a răcit tricoul pe mine. Cum să fie? Minune!

De la Adrian Enache, frate, multă adrenalină. Am cântat, am dansat, am schimbat impresii”, a spus Adrian Enache, înainte de a intra pe circuit.

Obiceiul ciudat pe care îl are Adrian Enache înainte de a intra pe scenă

După ce a terminat sesiunea de cântat LIVE, chiar pe circuit, Adrian Enache, a început să îi povestească pilotului Claudiu Motoc care este obiceiul său încă de când era mic, înainte de a intra pe scenă. Solistul a mărturisit faptul că el mănâncă gheață înainte de concerte, pentru că atunci când bea lichide la temperatura camerei răgușește.

”Înainte de concert eu mănânc gheață, frate. Deci, pe mine mă excită gheața și am mai văzut câțiva soliști din lume, care așa spun: `Domne, dacă beau normal, răgușesc`.

Așa am fost obișnuit de mic, știi?”, a mărturisit cântărețul, în timp ce era pe circuit.

