Adrian Enache, dezvăluiri neştiute! Artistul a trăit o poveste de dragoste cu o profesoară

Adrian Enache a făcut dezvăluiri neştiute din trecutul său în cadrul unui interviu recent. Îndrăgitul artist în vârstă de 55 de ani și-a deschis sufletul şi a vorbit despre prima sa dragoste.

Dezvăluirile cântăreţului au legătură cu o fostă profesoară pe care acesta a cunoscut-o pe când avea doar 16 ani. Femeia l-a meditat o bună perioadă de timp.

Între cei doi s-a aprins flacăra iubirii. Adrian Enache a povestit faptul că la acea vreme s-a lăsat dus de val, iar între el şi profesoară a fost o frumoasă poveste de dragoste. Acesta recunoaşte faptul că nici acum nu a uitat-o.

Mai mult decât atât, acesta are numai cuvinte de laudă la adresa profesoarei despre care spune că l-a ajutat enorm în viaţă.

Adrian Enache, dezvăluiri despre prima relație de dragoste

„Eu am fost de mic prins în vâltoarea unei povești de dragoste cu o profesoară. Ea m-a meditat. Aveam 16 ani. Crud, vlăstar. M-a luat valul, ne-a luat valul.

Am zis apoi ca să fiu iubitul acelei profesoare, era frumoasă, deșteaptă, am zis că trebuie să învăț.

M-am pus cu burta pe carte și am luat examenele de la două facultăți. Îţi dai seama că a fost un ajutor”, a povestit Adrian Enache în emisiunea lui Teo Trandafir.

Adrian Enache, relaţie fericită alături de Iuliana Marciuc

Iuliana Marciuc și Adrian Enache formează un cuplu de peste două decenii și au împreună un băiat, în vârstă de 16 ani. În cadrul aceleiași emisiuni, prezentatoarea TV și-a adus aminte prin câte tratamente a fost nevoită să treacă pentru a rămâne însărcinată. Aceasta s-a chinuit să rămână gravidă nu mai puțin de 10 ani.

“Mulți ani de zile o dorință neîmplinită a fost aceea de a rămâne însărcinată. Și acum îmi amintesc exact momentele, cum am aflat, unde eram. Eram cu prietena mea cea mai bună într-o televiziune, într-un birou. Mamă, când am văzut că e pozitiv… Îți dai seama, că făcusem tratamente. Doamne, dar ce n-am făcut! Acupunctură, reflexoterapie, tratamente hormonale. Deci, am făcut foarte multe, am mers foarte des la biserică, țin minte că am mers nouă săptămâni la rând la Ghighiu, deci le încercasem cumva pe toate, toate”, a dezvăluit Iuliana Marciuc.

Sursă foto: Arhivă Cancan