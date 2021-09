Adrian Minune, cadou de 14.000 de lei din partea soției, cu ocazia zile de naștere. Ce a primit artistul

Adrian Minune a împlinit, vineri, 47 de ani, iar familia Simionescu a cinstit cum se cuvine momentul. Cati, soția artistului, a băgat adânc mâna în buzunar și i-a făcut partenerului ei un cadou care valorează nu mai puțin de 14.000 de lei.

Potrivit playtech.ro, Adrian Minune a primit din partea soției o brățară de lux din aur alb, de 18K cu diamante de 0.97ct. Cati Simionescu a mers singură să achiziționeze bijuteria, iar vanzătoarea magazinului ar fi rămas super surprinsă când a văzut că femeia a plătit cash cadoul.

Altfel, Adrian Minune și-a făcut meseria chiar și de ziua lui de naștere. A susținut o reprezentație unică, iar invitații s-au distrat la maximum pe cele mai cunoscute și îndrăgite melodii ale manelistului. A fost foarte emoționat când familia și apropiații i-au cântat în cor “La mulți ani”.

Ce avere are manelistul

În iunie, invitat la Kanal D, Adrian Minune a vorbit și despre averea sa, mărturisind că sumele vehiculate în presă nu sunt reale.

“Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a fost răspunsul lui Adrian Minune, care nu a vrut să dea alte amănunte despre averea sa.

Cine este Adrian Minune

Născut pe 24 septembrie 1974, în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, Adrian Simionescu este un celebru cântăreț de manele și muzică lăutărească. Adrian Copilul Minune, Adi de Vito și Adrian Minune sunt cele trei nume de scenă pe care le-a avut până în prezent. A jucat în două filme, Gadjo dilo (1997) și Furia (2002). A fost consilier local al comunei ilfovene Ștefăneștii de Jos, poziție din care a demisionat pe 20 aprilie 2011.