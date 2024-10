Adrian Minune Jr. și-a făcut iubită nouă! Cine este cea care l-a cucerit pe fiul celebrului manelist

După despărțirea recentă de Andreea Loga, fiul lui Adrian Minune nu a stat prea mult singur. În urmă cu doar câteva săptămâni, acesta apărea în compania unei domnișoare, căreia îi săruta cu patos mâinile, iar acum confirmă relația cu aceasta. Se pare că Adrian Minune Jr. și-a găsit jumătatea, iar acum a prezentat-o pe tânără tuturor. Cine este cea care a reușit să îl cucerească pe fiul celebrului manelist?

În urmă cu doar câteva luni, Adrian Minune Jr. declara că și-a găsit aleasa și părea cât se poate de hotărât să ajungă în fața altarului. Acesta și Andreea Loga trăiau o poveste de dragoste ce părea să fie perfectă din exterior, însă se pare că realitate era alta, așa că aceștia au rupt logodna și au apucat-o pe drumuri separate. Ei bine, acum Adrian Minune Jr. a dat-o uitării pe aceasta și se afișează mândru alături de noua iubită.

(CITEȘTE ȘI: Adrian Minune Jr. și-a făcut iubită nouă? Cum a fost surprins, e clar că fosta logodnică e istorie!)

Adrian Minune Jr. a dat uitării relația cu Andreea Loga și acum iubește, din nou. Se pare că aceea care a reușit să îl cucerească pe fiul celebrului manelist este Roxana Chiriță, o tânără artistă care face furori nu doar în România, ci și în Serbia. Tânăra de 24 de ani l-a prins în mrejele sale pe Adrian Minune Jr., iar cei doi par cât se poate de fericiți împreună.

Deși cei doi au mai apărut în mediul online unul lângă altul, relația a fost confirmată abia acum. Se pare că aceștia au decis să își acorde o șansă, iar pe lângă relația de iubire pe care o au nu este exclus să colaboreze și la nivel profesional. Mai mult, lucrurile între cei doi îndrăgostiți par că sunt serioase, căci Roxana deja i-a cunoscut familia lui Adrian.

Recent, cei doi au fost prezenți la ziua de naștere a lui Cati Simionescu, iar fiul femeii s-a arătat cât se poate de grijuliu față de noua iubită.

Deși acum iubește din nou, nu de mult Adrian Minune Jr. marca despărțirea de Andreea Loga, cea care trebuia să îi devină soție. Despărțirea nu a fost una prea pașnică, iar după separare au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora tânăra ar fi fost infidelă. Această ipoteză a scos-o din minți pe Andreea, care a reacționat vehement.

„Ne-am separat la scurt timp după nunta Adrianei. Nu am vorbit în public despre asta, un singur lucru m-a deranjat pe mine, faptul că oamenii au spus că ar fi existat infidelitate din partea mea. Vreau să se înțeleagă că nu a fost acesta motivul. A fost altceva la noi.

Eram împreună de nouă luni. După o lună jumătate m-a cerut de soție. Noi nu am avut timp să fim iubit și iubită. Noi ne-am văzut o singură dată și după ce am ieșit 20 de minute, el mi-a spus că vrea să mă ducă acasă să mă cunoască părinții lui. A doua oară când am venit în București, m-am mutat la el, a doua oară când l-am văzut”, declara Andreea Loga.