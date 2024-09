Adrian Minune Jr. și-a făcut iubită nouă? Cum a fost surprins, e clar că fosta logodnică e istorie!

Adrian Minune Jr. și fosta sa logodnică, Andreea Loga, păreau că formează un cuplu solid și că nimic nu îi poate separa, mai ales acum că urmau să facă nunta. Însă, spre surprinderea tuturor despărțirea a venit, iar acum tânărul pare că deja a dat-o uitării pe cea care trebuia să îi devină soție. Acesta s-a afișat în prezența alte domnișoare, iar fanii au tras repede concluziile.

În urmă cu doar câteva luni Adrian Minune Jr. declara că și-a găsit aleasa și părea cât se poate de hotărât să ajungă în fața altarului. Acesta și Andreea Loga trăiau o poveste de dragoste ce părea să fie perfectă din exterior, însă se pare că realitate era alta, așa că aceștia au rupt logodna și au apucat-o pe drumuri separate.

Deși nu a trecut mult timp de când i-a spus adio Andreei Loga, se pare că Adrian Minune Jr. s-a reorientat rapid, iar recent a apărut la brațul altei domnișoare. Fanii acestuia au fost surprinși când au văzut imaginile și s-au gândit rapid că ar putea să fie vorba despre o nouă relație.

Concret, recent, Adrian Minune Jr. a postat în mediul online o imagine care a dat multe de bănuite. Mai exact, aflat la volanul mașinii sale, acesta sărută mâna unei tinere domnișoare, ce se află în dreapta sa. Deși în imagini se vede doar mâna acesteia, tânărul a vrut să se știe cine este alături de el, așa că a etichetat-o pe domnișoară.

Astfel, fanii au aflat că aceea care este lângă Adrian Minune Jr. este chiar Roxana Chiriță, o tânără cântăreață. Fanii din mediul online au privit atent imaginile și s-au întrebat dacă aceștia formează acum un cuplu. Cei doi nu au confirmat încă relația, însă un lucru este cert și anume că Andreea Loga este istorie pentru Adrian Minune Jr.

Așa cum spuneam, Adrian Minune Jr. și Andreea Loga s-au despărțit, iar după separare au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora tânăra ar fi fost infidelă, iar acesta a fost motivul pentru care s-a rupt relația. Această ipoteză a scos-o din minți pe tânără și a reacționat.

„Un singur lucru m-a deranjat pe mine, faptul că oamenii au spus că ar fi existat infidelitate din partea mea. Vreau să se înțeleagă că nu a fost acesta motivul. A fost altceva la noi. Eram împreună de nouă luni. După o lună jumătate m-a cerut de soție.

Noi nu am avut timp să fim iubiți și iubită. Noi ne-am văzut o singură dată și după ce am ieșit 20 de minute, el mi-a spus că vrea să mă ducă acasă să mă cunoască părinții lui. A doua oară când am venit în București, m-am mutat la el, a doua oară când l-am văzut”, spunea Andreea Loga, la Xtra Night Show.