Adrian Mutu către „tricolorii mici”: „Cu Ungaria trebuie să jucăm cu cap!”

Selecționerul rerpezentativei de tineret a României, Adrian Mutu, a declarat la conferința de presă premergătoare duelului cu Ungaria U21 că nu ia în calcul decât victoria.

„Meciurile cu Ungaria au o încărcătură foarte mare. Bineînţeles că este diferită pentru mine, una este din postura jucătorului şi alta acum din postura antrenorului. Dar derby-ul rămâne derby, pentru că aşa îl vedem noi. Va fi un meci foarte greu, sunt sigur că Ungaria va evolua cu multă ambiţie, aşa cum o să facem şi noi. Sper să câştigăm. Cred că avem o echipă mai valoroasă ca a Ungariei. Cred în echipa mea. Chiar dacă nu e cu mult peste, echipa României este mai valoroasă. Într-adevăr, Ungaria a investit mult în infrastructură şi în copii şi juniori, şi pe această cale ţin să-i felicit pentru condiţiile oferite. Sperăm ca într-o zi să fim şi noi la acelaşi nivel. Trebuie să jucăm cu cap, să dictăm ritmul meciului pentru a reuşi să luăm cele trei puncte”, a declarat Adrian Mutu.

Selețcionerul a spus că le-a cerut elevilor săi să nu ia în calcul meciul pe care Ungaria l-a cedat la scor de neprezentare cu Germania, asigurându-i că maghiarii vor avea o cu totul altă față în duelul de astăzi.

„Nu mă iau după meciul lor cu Germania. Sunt sigur că mâine vom vedea pe teren o altă Ungarie, mult mai periculoasă. Probabil mult mai aşezată pe faza ofensivă, jucând acasă şi împotriva României. Pentru că, repet, la nivel de naţională cred că este un derby. Faptul că Ungaria îşi joacă ultima şansă de calificare face meciul şi mai dificil pentru noi. În acelaşi timp, şi noi suntem conştienţi că o victorie ne-ar pune într-o poziţie favorabilă de a ne califica în ultimele opt. Bineînţeles că mă gândesc la schimbări în echipă, dar sincer vă spun că nu am decis încă nimic. Nici primul unsprezece, încă am anumite dubii”, a adăugat selecţionerul.