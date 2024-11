Adrian Nartea nu a ascuns nimic: cum se simte la șase ani de la extirparea tumorii și ce face cu banii de la ”Asia Expres” și din serialul “Iubire cu parfum de lavandă”

Adrian Nartea trecut printr-o cumpănă, în urmă cu 6 ani, când a fost diagnosticat cu o tumoră intra-craniană, localizată în spatele ochiului stâng. La acea vreme, actorul a suferit două operații în Franța, iar de atunci își monitorizează atent sănătatea. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Adrian Nartea ne-a spus ce a învățat din perioada cruntă prin care a trecut, dar și ce plan are cu banii câștigați în urma participării la Asia Express, dar și din serialul “Iubire cu parfum de lavandă”, care a început la Antena 1 din 31 octombrie.

Adrian Nartea a fost protagonistul serialului “Vlad”, care a fost difuzat la Pro TV și care l-a propulsat în atenția publicului, devenind astfel celebru. După o pauză de 2 ani, în care a fost doar invitat în diverse emisiuni, actorul a schimbat tabăra și a semnat cu Antena 1, devenind din nou vizibil pe micul ecran.

A participat la cel mai dur reality-show din România, unde a făcut echipă cu colegul lui de la teatru, Cosmin Vîjeu, dar este și cap de afiș în cel mai nou serial pe care și-a pus amprenta producătoarea Ruxandra Ion. Practic, Adrian Nartea și-a crescut cota de popularitate după Asia Express, unde și-a dezvăluit latura umană, abilitățile dar și vulnerabilitățile, publicul descoperindu-l dincolo de personajul Vlad sau cele interpretate în spectacolele de teatru.

Adrian Nartea: „În momentul ăsta nu mai există niciun risc”

De la finalul lui octombrie, îl putem vedea în “Iubire cu parfum de lavandă”, în calitate de protagonist alături de Michaela Prosan. Serialul aduce în prim plan o poveste originală de iubire, în care doi oameni maturi, captivi în lumi complet diferite, au şansa unui nou început împreună, dincolo de toate greutăţile din vieţile lor.

Adrian Nartea este într-o formă fizică de invidiat și filmează la foc automat pentru serialul produs de Ruxandra Ion. După problemele de sănătate din urmă cu 6 ani, când a trăit clipe cumplite în urma descoperii unei tumori intr-craniene în spatele ochiului stâng, actorul este foarte atent cu sănătatea și face periodic investigații pentru a se asigura că este în afara oricărui pericol.

“Sunt bine, fac check-up -uri anuale, adică RMN. Ideea este că oricum îmi fac un scan complet o dată pe an cel puțin și stau mai bine decât stăteam înainte, în mod evident. Dar în momentul ăsta nu mai există niciun risc. Suntem, Doamne-ajută, cu totul bine și cu o experiență de viață mult mai amplă. A fost o cumpănă mare, în urmă cu șase ani, pe care am trecut-o și eu și Alina (n.r. soția lui) și toți.

Am învățat să mă pun eu pe primul plan și să am grijă de mine, pentru că atunci când sunt cea mai bună variantă a mea, toți ceilalți din jur vor fi bine. E ca atunci când un salvamar n-o să se pună niciodată între valuri și victimă, ci o să se protejeze salvamarul cu victima ca să poată să o scoată la mal.

Și atunci eu vreau să fiu sănătos, vreau să fiu cea mai bună variantă a mea, ca fetele mele să aibă un exemplu foarte bun și ca soția mea să se mândrească cu mine. Asta e în primul rând”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Adrian Nartea.

Ca în fiecare proiect în care s-a implicat, actorul a dat dovadă de profesionalism și seriozitate, străduindu-se să facă o figură bună. În perioada în care nu a apărut pe sticlă, Nartea a făcut teatru, acceptând provocarea să joace live în fața publicului în spectacolele de teatru ale companiei Concordia.

Acolo s-a legat și prietenia cu colegul de scenă, Cosmin Vîjeu, cu care a și participat de altfel la Asia Express. Cei doi actori au rezistat în cel mai dur reality show din România timp de 7 săptămâni. Nu au ajuns în marea finală, însă, onorariul lor ar fi fost, potrivit surselor, de 14.000 de euro fiecare, pentru efortul depus pe Drumul Zeilor.

În ce investești Adrian Nartea banii câștigați din proiectele TV

Adrian Nartea câștigă bani frumoși și la serialul “Iubire cu parfum de lavandă”, având în vedere că și-a adjudecat rolul principal și că întreaga acțiune îl are în prim plan. Ce plan are actorul cu banii câștigați în Asia Express, dar și din serial?

“În momentul ăsta nu poți să zici că am câștigat atât de mulți bani să fac afaceri și nu poți să zici că am câștigat atât de puțini bani să nu conteze. Și atunci cea mai bună investiție pe care să o faci este în tine și în familie. Adică într-un trai cât de cât decent, în a asigura un viitor pentru fete în toate felurile posibile și a investi în mine, tocmai pentru a fi cea mai bună variantă a mea”, a declarat, pentru CANCAN.RO, interpretul lui Ștefan Lungu.

Adrian Nartea este căsătorit cu Alina Ferinceac și împreună au două fete: Mara și Petra. “După toate experiențele astea îți dai seama că lucrurile astea materiale sunt utile până la un punct, dar nu sunt cele care contează cu adevărat. Adică până una alta, un zâmbet este mult mai valoros decât orice mașină și orice locuință. Și atunci astea sunt focusul și de aici poți să pornești. Ok, investesc pentru un viitor, pentru ca fetele să fie confortabile mai încolo”, a conchis el.

