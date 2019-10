Adriana Bahmuțeanu, bătută de primul soț din cauza lui Ștefan Bănică Jr: “Mi-a făcut avansuri pe vremea când eram vecini”

Adriana Bahmuțeanu a avut o viață tumultoasă, nu doar cu fostul soț, Silviu Prigoană, ci și cu primul ei bărbat, cu care s-a măritat de tânără. Vedeta a făcut dezvăluiri, despre care știu foarte puține persoane, și anume că a luat bătaie de primul ei soț din cauza lui Ștefan Bănică Jr.

„El era dintr-o familie de preoți și ni s-a spus că nu putem trăi în păcat, așa că am făcut o logodnă la biserică, iar când am împlinit 18 ani, ne-am dus singuri, fără să știe nimeni, la Starea Civilă și am făcut actele. Părinții au fost disperați, le-am dat o lovitură foarte urâtă. Mama mi-a spus doar atât: să nu fac copii. Eram foarte mândră de soțul meu și nu mai vedeam pe nimeni în fața ochilor. Eu cred că sunt genul ăla de femeie căreia îi convine statutul de femeie măritată, la casa ei. Toată viața mea am avut relații lungi, de altfel.

Între timp el a devenit foarte gelos pentru că eu îmi doream să lucrez în presă și avem deja niște colaborări. Eu mă maturizasem și mi-am dat seama că eu îmi doresc altceva de la viață decât el. Îmi aduc aminte că eram vecini cu Romică Țociu și cu Ștefan Bănică și am vrut să fac un interviu cu Ștefan și mi-am furat-o rău. Am luat bătaie din cauza lui, dar așa a fost să fie. Peste ani de zile m-am mutat într-un alt apartament, în bloc cu Ștefan Bănică. Mă urmărește!”, își amintește Adriana.

Divorțul de primul soț a fost o adevărată luptă pentru Adriana Bahmuțeanu. Bărbatul de care voia să se despartă o teroriza și chiar a amenințat că o omoară dacă nu se întoarce la el. „Aveam o prietenă bună care lucra la Guvern pe vremea aia și ea m-a ajutat să plec de acasă. Mie mi-era foarte frică și am fugit de acasă cu o pungă de un leu în care aveam câteva schimburi. I-am spus soțului meu că plec la coafor și apoi la studio, că am niște filmări. Tremuram, intrasem în panică.

Am locuit o lună de zile la ea, timp în care nu am ieșit din casă. El m-a căutat în timpul ăsta, eu am vorbit cu un avocat care a introdus acțiunea de divorț. El mi-a zis că vrea să ne vedem ca să-mi dea lucrurile mele și să rămânem în bune relații. M-a invitat la maică-sa, acolo unde stătea și eu m-am dus cu un SPP-ist după mine, prieten al prietenei mele.

Când am ajuns acolo, el i-a spus tipului că vrea să discute ceva cu mine în dormitor și când m-a prins acolo mi-a pus pistolul la cap. Chiar și așa, eu i-am spus că nu mă mai împac cu el! Am avut curaj, pentru că putea să mă împuște! Băiatul de la SPP și-a dat seama că ceva nu e în regulă și a venit peste noi. Era un pistol cu gaze, de fapt, ulterior am aflat.

După aia mi-a făcut mult rău, a inventat multe lucruri urâte despre mine, dar l-am lăsat în pace. Drumul meu a mers înainte! Peste câțiva ani m-a căutat pentru că voia să se însoare și m-a rugat să vorbesc cu viitoarea lui soție, să-i spun ce băiat bun e el!’, a povestit Adriana Bahmuțeanu, pentru Spynews.ro.

Ștefan Bănică i-a făcut avansuri Adrianei Bahmuțeanu

Ștefan Bănică a urmărit-o de-a lungul vieții, vedeta dezvăluia în 2006, la OTV, că artistul i-a făcut avansuri la un moment dat.

“Dacă voiam să am o relație cu el, aș fi avut-o încă de acum șase ani. El mi-a făcut avansuri pe vremea când eram vecini de bloc. Eu stăteam la șase, el la etajul 1. Totul s-a întâmplat după despărțirea lui de Mihaela Rădulescu. Ștefan trecea atunci printr-un divorț și nu-i era deloc ușor, chiar dacă toți știau că el a fost cel care a dorit să se separe de Mihaela. Suferea și probabil că era mai vulnerabil în acea perioadă.’ a declarat Adriana la acea vreme.

Deși eu voiam să fim doar prieteni, insistențele lui m-au făcut să îl îndepărtez de mine. Nu mi-a plăcut de Bănică că bărbat, nu e genul meu. Eram mai înaltă ca el, ce să fac cu el? Ne vedeam zilnic, aveam ore similare de plecat de acasă. Am fost de câteva ori și în casa lui. Eu aș fi vrut ca el să fie că frățiorul meu, iar el voia altceva. Și în plus, eu eram și sunt și acum prietenă cu fosta lui soție, Mihaela, și dacă aș fi avut o relație cu el, nu m-aș mai fi putut uita în ochii Mihaelei.

Cred că nu l-a atras nimic în mod special la mine. Cred că era o defulare vizavi de Mihaela. Ea era cu Elan, Bănică era singur. Eu eram prietenă cu Mihaela și colege la Antenă 1 pe atunci. I-ar fi plăcut să scrie presa că este cu o altă vedetă, eu fiind persoană publică”, a mai dezvăluit Adriana.