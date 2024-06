Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri despre începuturile relației cu Silviu Prigoană. Cum a ajuns de la angajată la soție. „Pur și simplu”

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au avut o căsnicie plină de evenimente dramatice și au trecut prin cinci divorțuri mediatizate. Prezentatoarea l-a întâlnit pe fostul ei soț când acesta era patron la Realitatea TV. Într-o primă etapă, el i-a încredințat o emisiune, iar relația lor profesională s-a transformat apoi într-una romantică.

Ultimul lor divorț a avut loc în 2015. Relația lor a fost marcată de numeroase căsătorii și despărțiri de-a lungul timpului. Adriana Bahmuțeanu a fost invitată în cadrul unui podcast organizat de Mara Bănică pe YouTube, unde a făcut mai multe dezvăluiri din relația sa cu celebrul politician.

Cum s-au cunoscut Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu susține că fostul ei soț a insistat să o angajeze la televiziunea lui, chiar dacă la început nu a avut o impresie favorabilă despre ea, din cauza ținutei pe care o purta la interviu. Oferta financiară a fost factorul decisiv în decizia ei. În timp, colaborarea lor profesională a evoluat într-o relație romantică.

„Pur și simplu a insistat foarte mult. A insistat din momentul în care a vrut acolo să lucrez. Mi-a făcut ofertă foarte mare la vremea aceea, l-a pus pe directorul de atunci să mă caute peste tot, să mă aducă la un interviu. Interviul acela nu a fost ce trebuie, am plecat, a spus că nu m-am îmbrăcat cum trebuie, după care am plecat, a tot insistat, a mărit salariul, a mărit salariul.

Mi-a convenit financiar, de aceea am și acceptat să vin acolo. La început, nu. (Nu și-a dat seama ca e și altceva) după care a început să insiste, insista din ce în ce mai tare și m-a cucerit. Chiar m-a cucerit. Dacă îmi aduc aminte de perioada aia, a fost o perioadă frumoasă și la un moment dat am spus eu nu mai pot să lucrez aici pentru că nu e ok, vreau să mă retrag.

M-a invitat de mai multe ori la restaurant, împreună cu colegii, nu singură, până când, după vreo șase luni de restaurante și de ieșiri, a fost ziua mea. De ziua mea mi-a adus flori, tot așa m-a invitat la restaurant. A zis că vin și colegii, nu am mai venit colegi. Ușor ușor ne-am apropiat”, a mărturisit jurnalista în podcast-ul Marei Bănică.

Adriana Bahmuțeanu a fost acuzată că l-a despărțit pe Silviu Prigoană de fosta soție

De asemenea, prezentatoarea TV susține că nu ea a fost cea care l-a separat pe Silviu Prigoană de fosta sa soție. Se pare că relația dintre cei doi era deja pe sfârșite de ceva timp. Potrivit spuselor ei, semnarea actelor de divorț a fost doar o formalitate, așa cum a explicat ea însăși.

„Cam așa a fost. Într-o lună am divorțat, cred că atunci era la final de căsătorie, pentru că era totul pregătit, erau actele pregătite, partajul pregătit, totul pregătit.

Între ei se terminase și era doar o simplă formalitate și pur și simplu în mai puțin de o lună s-a și încheiat. A fost amiabil, au semnat niște acte și asta fost tot”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

