Adriana Bahmuțeanu scoate artileria grea în 2025! Cum are de gând să își recupereze copiii de la Honorius Prigoana

Adriana Bahmuțeanu a întâmpinat sărbătorile de iarnă fără compania copiilor săi, Maximus și Eduard. Cei doi băieți, care se află în grija fraților lor mai mari, au refuzat să răspundă apelurilor telefonice ale mamei lor sau să accepte invitația acesteia de a petrece o vacanță împreună în Europa. Situația tensionată dintre vedetă și cei doi copii pare departe de a se rezolva, în ciuda eforturilor depuse de Bahmuțeanu pentru a restabili legătura cu fiii săi.

Problemele dintre Adriana Bahmuțeanu și Maximus și Eduard își au rădăcinile în conflictul prelungit legat de custodie și relațiile familiale. După moartea fostului său soț, Silviu Prigoană, vedeta a devenit singurul părinte în viață al celor doi băieți. Cu toate acestea, instanțele au decis un program de vizită pentru Adriana, în locul unei custodii exclusive, ceea ce a dus la un blocaj emoțional și juridic. Cei doi adolescenți continuă să locuiască în casa în care și-au petrecut copilăria alături de tatăl lor, preferând să rămână alături de frații lor vitregi.

Adriana Bahmuțeanu consideră că fiii săi sunt influențați de mediul în care trăiesc, ceea ce le afectează relația cu ea. În încercarea de a remedia această situație, vedeta a făcut apel la decizia judecătorească care limitează interacțiunile cu copiii săi. Deși procesul este în derulare, Bahmuțeanu își păstrează speranța că instanțele superioare îi vor oferi șansa de a fi mai aproape de fiii săi. Totuși, în cazul unui rezultat nefavorabil, vedeta este decisă să meargă mai departe și să își caute dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Bahmuțeanu susține că drepturile sale de părinte sunt restricționate, iar autoritatea parentală, care ar trebui să îi aparțină în totalitate, este pusă sub semnul întrebării. În ciuda acestor dificultăți, vedeta rămâne optimistă și determinată să își exercite rolul de mamă în viața fiilor săi.

„Nu m-am văzut cu copiii anul ăsta, nu am luat legătura cu ei. I-am sunat dar nu mi-au răspuns. Sunt foarte manipulați de frații mai mari și sunt foarte alienați. Am vrut să îi iau cu mine în străinătate, în vacanță, în Europa, să petrecem câteva zile împreună, și nu au vrut să meargă’

Rămân optimistă pentru că lucrurile se vor schimba. Am făcut apel la această sentință a distinsului domn judecător și dacă nu mi se va admite apelul, deși noi avem toate șansele să ni se admită, că nu am cerut program de vizită nici eu nici frații vitregi, nu a cerut nimeni program de vizită și judecătorul mi-a dat program de vizită.

Eu sunt singurul părinte, unic practic pe planetă, cu drepturi depline părintești care are program de vizită cu proprii copii. O să fac apel și dacă nu merge nici apelul, mă duc direct la CEDO, pentru că am toate șansele să câștig. Practic prin această sentință mie mi s-au îngrădit drepturile garantate de codul civil, acelea de autoritate părintească. Eu nu pot în momentul ăsta să îmi exercit autoritatea părintească, să fiu părintele propriilor copii care, mă rog, sunt rebeli, sunt adolescenți, visează avioane, că este o vârstă critică, eu nu pot să îi am în control parental. Drept urmare, vedem ce se întâmplă. Sunt foarte dezamăgită de modul în care funcționează instituțiile statului dar nu mă mai miră nimic în România. Din moment ce se anulează și alegerile, nu mă mai miră absolut nimic. Sper ca până la urmă să se facă dreptate’, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru Click.