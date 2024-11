Adriana Bahmuțeanu tună și fulgeră la adresa lui Honorius Prigoană! Îl amenință cu judecata: „Îmi îngrădesc accesul la...”

Miercuri, 13 noiembrie, Silviu Prigoană a fost în mormântat în mare secret, doar în prezența familiei și al fiilor săi. Adriana Bahmuțeanu, fosta soția a afaceristului, este în stare de șoc deoarece nu a fost chemată la înmormântare.

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie, în timp ce se afla la masă într-un restaurant din Brașov. Deși inițial s-a crezut că afaceristul s-ar fi înecat și sufocat cu mâncare, după finalizarea analizelor de la INML, medicii legiști au stabilit că Silviu Prigoană a murit în urma unui infarct miocardic. Miercuri, 13 noiembrie, trupul neînsuflețit al fostului politician a fost adus în București, în jurul orei 18, la Cimitirul Evanghelic Lutheran, acolo unde își doarme somnul de veci – vezi AICI imagini cu mormântul afaceristului.

Înmormântarea afaceristului a avut loc în mare secret, la mijloc fiind vorba despre un scenariu bine pus la punct de către membrii familiei sale – detalii prezentate în exclusivitate de CANCAN.RO. După înhumare, familia lui Silviu Prigoană a transmis un comunicat public prin care anunță că înmormântarea fostului politician a avut loc în discreție, doar în prezența celor patru fii ai defunctului, conform dorinței acestuia.

La fel ca restul oamenilor care nu au știut de înmormântarea secretă a lui Silviu Prigonă, nici Adriana Bahmuțeanu nu a știut de planul pus la cale de familia acestuia. Jurnalista se află în stare de șoc și nu îi vine să creadă că nu a fost chemată la înmormântarea fostului soț.

„Nici măcar nu mi-au trimis și mie acest comunicat de presă. Mi se pare un scenariu de filme horror. Dar, dacă a fost dorința defunctului, trebuie s-o respectăm. Cred că s-a făcut aceeași regie ca acum 15 ani, atunci când bebelușul nostru de 3 săptămâni s-a dus la ceruri.

Am făcut atunci o regie cu Prigoană ca să evitam jurnaliștii. Nu am dorit să știe lumea unde e înmormântat copilul nostru. Dar, acolo s-a făcut atunci o ceremonie religioasă, a fost un preot, copilașul fusese botezat la spital. El s-a folosit de această regie pe care noi am făcut-o acum 15 ani”, a spus Adriana Bahmuțeanu, la Antena 3.