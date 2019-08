Adriana și Adrian Titieni au divorțat!?! Semnele care arată că cei doi s-au separat înainte ca actrița să fie pozată sărutându-se cu Alexandru Papadopol

Imaginile în care Adriana Titieni și Alexandru Papadopol se sărută cu patos fac multă vâlvă în showbizul românesc. Oficial, actorul a divorțat de Ioana Ghinghină, dar, despre carismatica actriță nu se știe că s-ar fi despărțit de Adrian Titieni. Totuși, există semne care indică acest lucru. După ce au fost remarcate de mai mulți oameni, aceștia se întreabă dacă nu cumva: “Adriana și Adrian Titieni ar fi divorțat în mare secret?!”.

Adriana și Adrian Titieni au divorțat!?!

După cum puteți observa în imaginile din galeria foto a articolului actrița a renunțat la numele soțului ei pe rețelele de socializare; astfel, ea poate fi găsită acum cu numele de familie pe care îl purta înainte de căsătorie: Adriana Irimescu. Întrebată de o admiratoare de ce a făcut această schimbare în mediul online, vedeta a oferit un răspuns evaziv, fără să dea prea multe explicații. “De ce Irimescu?”, a întrebat o internaută curioasă. “Pentru că acesta este numele meu”, a venit răspunsul actriței. Recent, Adriana Irimescu a fost fotografiată în timp ce se săruta cu Alexandru Papadopol în fața unui bloc.

Adriana, mărturisiri despre mariajul cu actorul Adrian Titieni

Adriana are doi copii cu marele actor Adrian Titieni: Ariadna și Marc Titieni. În cadrul unui interviu mai vechi, actrița a făcut mărturisiri emoționante despre povestea de dragoste care l-a legat de tatăl copiilor ei.

“Suntem de nouă ani împreună și sper să mai fim înca de zece ori pe-atât, chiar îmi doresc ca relația asta să se sfârșeasca doar odată cu dispariția mea de pe pamânt, a mea sau a lui. (…). Nu cred că se erodează (n.r.: dragostea). Eu sunt aproape dependentă de soțul meu. Poate părea o exagerare. E un lucru pe care nu l-am mai spus. Nu pot să adorm dacă Adrian nu este acasă, iar când pleacă la spectacole, la repetiții, primele două, trei zile de acomodare sunt cumplite”, declara Adriana Irimescu cu câțiva ani în urmă pentru jurnaliștii de la Revista Tango.

Întrebată cum și-a dat seama că ea și Adrian Titieni sunt făcuți să fie împreună, actrița a răspuns: “În primul rând după faptul că ne iubim. Dar, dincolo de asta, sunt foarte multe coincidențe în ceea ce ne privește: Adrian e născut pe 6 iunie, eu sunt născută pe 9 iunie, el se numește Adrian, eu Adriana, numele nostru de fetiță preferat era Ariadna, fiecare dintre noi și-a dorit foarte mult copii, semănăm mult unul cu celălalt, avem foarte multe lucruri în comun și am avut senzația asta că suntem făcuți să fim împreună…

Am înțeles asta clar și profund, într-o bună zi, la un curs, foarte devreme după ce am început anul I, cînd fiecare dintre studenți trebuia să meargă în față și să spună „mă numesc… și întâmplarea din copilărie cea mai dragă mie este următoarea… Și, în timp ce vorbeam și-i spuneam lui Adrian care este întîmplarea din copilărie cea mai apropiată mie, s-a așternut așa o liniște între noi doi, o tăcere plină de sens și s-a creat o energie pozitivă, s-a împrăștiat peste întreagă clasa… Iar eu, în momentul acela, am simțit, am știut că el e omul potrivit pentru mine. N-am îndrăznit, n-am spus nimic, pentru că era profesorul meu și-l cunoșteam de puțină vreme. Dar, după aceea, aceeași energie și liniște care s-a instalat atunci între noi doi a mai apărut și alte dăți și în diverse moduri. Și de atunci încoace, mereu, starea de bine și de confort pe care o am atunci cînd sunt lîngă el mă face să simt, să cred și să nu uit că e omul făcut pentru mine”.