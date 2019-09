Adriana Trandafir, la momentul adevărului: „M-a durut foarte tare!”

Adriana Trandafir a vorbit despre cei doi copii pe care-i are și de c are este foarte mândră. Băiatul este avocat și predă la facultate, iar fiica este studentă la Marketing în Olanda.

Maria Speranța, fiica ei, nu i-a spus niciodată mamei sale că faima ei s-a răsfrânt cumva și asupra sa. Actrița a descoperit acest lucru întâmplător, când a văzut niște documente. „Maria Speranța este studentă la Haga, la Relații Internaționale, face Marketing. Când și-a făcut dosarul ca să fie admisă la facultate, Maria Speranța a avut de completat un chestionar. Și una dintre întrebări a fost – nu mi-a spus, dar am văzut: care este cel mai greu lucru pe care l-a rezolvat? Iar ea a spus: «Cel mai greu lucru pentru mine a fost să ies din umbra mamei mele și lumea să mă recunoască după umbra mea». M-a durut foarte tare, pentru că eu nu am fost o mamă care să îi scoată în față, să se afișeze cu ei, să spun tot timpul că sunt copiii mei, nu… Maturitatea asta m-a durut, dar a fost o durere care mi-a făcut și bine”, a declarat, pentru Libertatea, Adriana Trandafir.

“O dată mi-a spus: «Aici, în Olanda, când aud că sunt româncă, toți mă privesc într-un anumit fel și nu pot să fac nimic». I-am spus: «Ba da, poți să faci ceva. Poți să le arăți că zâmbetul personal și farmecul te ajută în primele 15 minute, dar pe urmă, prin ceea ce știi, trebuie să le demonstrezi că nu ești ceea ce cred ei și că a fi român nu este o rușine. Dacă ești conștientă de ce ai în cap, în suflet, poți să spui că nu este adevărat ceea ce gândesc”, a povestit Adriana Trandafir.

Fiul e avocat și predă Dreptul la facultate

Actrița din “Sacrificiul” (Antena 1) are și un băiat. El n-a plecat din țară. “Ștefan a împlinit pe 3 septembrie 28 de ani. Este un avocat iubit de studenți. M-am dus să îl văd o dată la un curs și când am văzut cât de artist este atunci când predă acel Drept Internațional și cum a abordat el studenții altfel și cât de special este, eu, de acolo de sus, de după o coloană din aula facultății, am zis: «Doamne, îți mulțumesc, mi l-ai făcut talentat!». Este un avocat bun și va avea o carieră pedagogică excepțională, pentru că are acest har. Ștefan își începe mereu cursul cu o glumă”, a mai povestit Adriana Trandafir.