Afacerea în care Zanni și-a investit toți banii de la Survivor România. Vrea să dea lovitura!

Zanni a câștigat „Survivor All Stars” în primăvara acestui an, împreună cu premiul de 100.000 de euro. În plus, artistul va primi și o compensație financiară pentru cele 20 de săptămâni petrecute în Republica Dominicană. Iată ce va face artistul cu banii!

Zanni va deschide prima sa afacere în România, cu banii de la „Survivor România”, într-o stațiune de pe litoralul românesc. Această investiție promite să-i aducă sume considerabile. Cântărețul a împărtășit vestea cu fanii săi pe rețelele sociale. Încă de la anunțarea victoriei sale în „Survivor All Stars”, Zanni a dezvăluit că are în plan o afacere extrem de profitabilă. El a împărtășit detalii despre modul în care va folosi câștigurile.

Zanni, câștigătorul „Survivor All Stars 2024”, a anunțat cu entuziasm despre prima sa afacere, folosind câștigurile obținute din competiție. La doar 25 de ani, artistul a demonstrat o ambiție deosebită în domeniul profesional și a făcut o investiție semnificativă la finalul lunii iulie.

Artistul a devenit proprietar al unui teren în Costinești, județul Constanța, unde plănuiește să construiască un complex de apartamente sau spații de cazare pentru turiștii care vizitează litoralul românesc. Acest proiect va fi realizat cu cei 100.000 de euro câștigați, banii fiind investiți în locuri care să aducă profit, și nu cheltuiți pe vacanțe sau alte capricii.

Zanni a împărtășit vestea cu fanii săi pe rețelele sociale, postând imagini din ziua semnării contractului și o fotografie cu terenul achiziționat. „Aici sunt banii voștri. Teren la Costinești,” a scris Zanni pe Facebook.

În 2021, Zanni a folosit premiul de 50.000 de euro câștigat la „Survivor România” pentru a investi într-un apartament cu două camere, îndeplinindu-și visul de a avea un loc pe care să-l numească acasă. Ulterior, artistul și-a achiziționat o casă cu curte și o mașină, continuând astfel să-și dezvolte patrimoniul personal.

După ce a crescut într-un orfelinat, Zanni a reușit să-și depășească condiția și să se facă remarcat în industria muzicală. Pe lângă cariera sa muzicală, participarea la numeroase emisiuni de televiziune i-a adus notorietate și a contribuit semnificativ la ascensiunea sa profesională.

