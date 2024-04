Afecțiunea de care suferă Deea Maxer. De ani de zile se confruntă cu problema asta: „Aveam vreo 17 ani când…”

Deea Maxer s-a confruntat cu o afecțiune care i-a dat bătăi de cap ani la rând. Fosta soție a lui Dinu Maxer a explicat că i-a fost ușor să se lupte cu problemele de sănătate. Mai mult decât atât, situația prin care a trecut i-a creat chiar și o traumă adâncă.

De-a lungul timpului, Deea Maxer a fost pusă la zid din cauza problemelor pe care le are cu acneea. Încă din adolescență, vedeta s-a confruntat cu glume și jigniri legate de tenul său. Astfel de comentarii răutăcioase i-au creat o adevărată traumă. Ani la rând s-a luptat pentru a scăpa de această afecțiune cu tot felul de tratamente care promiteau a fi ”miraculoase”.

Deea Maxer s-a filmat fără pic de machiaj pentru a evidenția problemele pe care le are cu tenul. În videoclipul postat pe rețelele de socializare, fosta soție a lui Dinu Maxer a menționat cât de greu i-a fost să lupte cu acneea. Mai mult decât atât, ea susține că secretul vindecării nu stă doar în cosmetice și medicamente, ci și în echilibrul interior.

„«Ce se întâmplă cu fața ta?» Întrebarea aceasta am primit-o cel mai des în ultimii 20 de ani. Am trăit toată viața ci această afecțiune: acneea. Țin minte că la un moment dat mi-am luat țeapă cu un CD vândut de cineva, online, cu secretul vindecării acneei.

Nu este pentru prima dată când Deea Maxer abordează acest subiect. Vedeta a vorbit și în trecut despre acnee. Ea a precizat că problemele cu tenul i-au creat frustrări pentru că, în urma unor investigații, a aflat că nu folosește produsele potrivite.

„Am avut acnee și încă mai am perioade când am probleme cu tenul. Am făcut foarte multe analize și chiar le sfătuiesc pe domnișoarele care au probleme de acest gen, cu acneea, să facă analize, să treacă și pe la endocrinolog, și pe la ginecolog, să meargă și la dermatolog, în special. Pur și simplu foloseam produsele greșite.

Foarte ciudată a fost perioada respectivă, Dinu știe cât de frustrant era, pentru că era genul acela de acnee inflamată și roșiatică pe care nu puteai să o acoperi cu fond de ten.”, a mărturisit Deea Maxer, în urmă cu doi ani.