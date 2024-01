Deea Maxer spune tot după ce ar fi fost înșelată de iubit. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Robert Drilea

Deea Maxer face lumină după ce s-a speculat că a fost înșelată de iubit. Speculațiile au început să circule în presă după ultimele postări ale sale de pe rețelele de socializare.

După despărțirea de Dinu Maxer, care a avut loc în primăvara anului trecut, Deea Maxer și-a găsit un nou partener în viață în persoana lui Robert Drilea, cu care este împreună de câteva luni deja. Cei doi au fost văzuți împreună la diferite evenimente și își oferă sprijin reciproc în carierele lor.

Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, vedeta a publicat pe platformele de socializare mai multe mesaje bizare. Acest lucru a dus la speculații în presă cu privire la o presupusă infidelitate a lui Robert Drilea.

Mai mult, vedeta și-a luat urmăritorii prin surprindere cu un alt mesaj.

„Cod roșu pentru băieții nătângi, aflați într-o relație, care dau mesaje altor fete, de pildă «nu mai am treabă cu ea, dar locuim împreună de 4 ani, hai, te rog, fie-ți milă de un distrus plictisit și întâlnește-te cu mine că sunt mare macho cu femeie acasă». Bă, băieți, dacă tot aveți b***e să rupeți treaba cu iubita, măcar luptați pentru ea și pentru ce aveți împreună și dacă nu și nu, adio, nu stați ca oligofrenii și dați mesaje altora cu gagica-n sufragerie, popândăi plictisiți”.

Deea Maxer a pus punct zvonurilor și a clarificat că mesajele postate nu se referă la viața sa personală sau la relația cu Robert Drilea.

„Sunt niște statusuri de viață pe care le distribui, chiar dacă nu au legătură cu viața mea personală sau profesională. Dacă eu repostez anumite videouri, mottouri, mesaje care mă inspiră, nu au legătură cu viața mea personală. Nu sunt mesaje subliminale. Dacă am ceva de declarat, ies și declar! Eu nu prea urmăresc ce se scrie despre mine pe internet. Poate mă mai sună mama sau îmi mai trimite o prietenă anumite articole, dar, în rest, eu nu urmăresc. Sunt atât de ocupată cu munca… Mă ocup de copii, casă, serviciu… Oricum, zilnic eu postez anumite chestii, sunt anumite pagini pe care eu le urmăresc. Dau share doar postărilor care coincid cu principiile mele de viață. Asta nu înseamnă că sunt gravidă sau că m-am despărțit… Totul este departe de viața mea personală, nu are nicio treabă. Sunt doar lucruri în care cred. Am multe femei care mă urmăresc și care se regăsesc în ceea ce postez și tocmai pentru ele le distribui”, a declarat Deea Maxer pentru playtech.ro.