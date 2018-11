Aflată departe de România, Gina Pistol a spus câte kilograme are, de fapt. Se numără printre cele mai scunde vedete de la noi

Gina Pistol e plecată de aproape o lună din România ca să filmeze emisiunea “Asia Express”, care a ajuns la al doilea sezon și pe care o moderează împreună cu doi foști concurenți ai show-ului, care va rula la Antena 1. Recent, sexy prezentatoarea a împărtășit un mic secret pe care fanii ei își doreau de mult să-l știe, respectiv: câte kilograme are, de fapt.

Gina Pistol a dezvăluit ce greutate are la 36 de ani

Prezentatoarea de la “Asia Express” a trăit în cele 25 de zile de filmări prin Sri Lanka și India noi experiențe despre care va povesti în curând. Recent, ea și-a făcut un selfie într-o oglindă și l-a făcut public. Înainte să posteze imaginea pe Instagram Stories, îndrăgita vedetă a scris pe trolele, genți, dar și pe trupul său kilogramele pe care acestea le au. Desigur, greutatea scrisă în dreptul abdomentului ei a fost cea care le-a atras atenția mai multor internauți, care erau curioși să știe câte kilograme are, de fapt. După cum puteți observa în fotografie, Gina Pistol are o greutate de 53 de kilograme, iar înălțimea ei este 1,66 metri, numărându-se prince cele mai scunde vedete de la noi.

Într-un top al minionelor din showbizul românesc se află: cântăreaţa AMI care are 1,54 metri; Andreea Ibacka – 1,64 m; Laura Cosoi are o înălțăme de 1,63 m; Jojo (Cătălina Grama) – 1,61 m; Laura Cosoi are o înălțăme de 1,63 m; Andreea Mantea – 1.60 m; Inna măsoară doar 1,63 metri, potrivit one.ro.

Gina Pistol, despre secretele din regimul alimentar pe care îl urmează

Adepta unui stil de viață sănătos, cu reguli alimentare echilibrate și exerciții fizice, Gina a ales, de curând, să facă o altă schimbare în ceea ce privește meniul său:

“Am renunțat la gluten și lactoză, pentru că am intoleranță la ele, și am evitat să consum produse cu zahăr. Chiar dacă eu iubesc lactatele, mai ales laptele și brânza de capră, ce erau și singurele pe care le consumam de altfel, nu le-am mai inclus în dieta mea. În ceea ce privește carnea, nu a fost o trecere bruscă, pentru că eu oricum mâncam carne foarte rar. Mai mult curcan și pui, iar acum consum uneori doar pește și fructe de mare. În rest, multe legume, fructe, gătite sau crude și…hidratare, un aspect foarte important.

Mă simt mult mai bine cu acest stil de viață. Am mai multă energie și observ că tenul meu arată mult mai luminos, pielea este mai strălucitoare.

Când chefii se mai gândesc să gătească câte ceva mă abțin, însă sunt om…și poftesc, deci nu este chiar ușor. În platou, la filmările «Chefi la cuțite» miroase foarte bine, pentru că se gătește la foc continuu, iar concurenții surprind cu multe rețete inedite. Așa este viața de prezentator al celui mai iubit show culinar..ești înconjurat de multe tentații”, a declarat prezentatoarea TV în cadrul unui interviu acordat luna trecută, înainte să înceapă noul sezon al emisiunii “Chefi la cuțite”.



Gina Pistol se iubește cu Smiley de anul trecut

Gina Pistol s-a născut pe 9 decembrie 1981 în Roșiorii de Vede, orașel din județul Teleorman.

Smiley, pe numele său adevărat Andrei Tiberiu Maria, s-a născut pe 27 iulie 1983, în Piteşti. El este cântăreț, actor, compozitor, producător. Artistul a debutat în carieră ca membru al trupei Simplu. Smiley și Gina Pistol formează un cuplu din vara anului trecut.