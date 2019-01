Agresorii jandarmeriței Ștefania au fost puși în libertate! Judecătorii au stabilit că…

Agresorii jandarmeriței Ștefania Nistor au fost puși în libertate! Judecătorii au stabilit ca inculpații, patru la număr, să nu mai fie reținuți la domiciliu, ci să fie trecuți sub control judiciar. Totodată, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă și ce obligații vor trebui să respecte huliganii, în perioada următoare, pentru a evita probleme mult mai grave.

Pe 10 august 2018, Ștefania Nistor a fost rănită la mitingul Diasporei, care a avut loc în Piața Victoriei. Jandarmerița a ajuns la spital, dar nu a suferit o fractură a coloanei cervicale, așa cum superiorii ei, inițial, au anunțat. A rămas, însă, cu multiple traumatisme la nivelul capului și corpului, în urma loviturilor repetate. De asemenea, unul dintre agresori i-a luat și pistolul!

(VEZI AICI: A FOST REFĂCUT FILMUL BĂTĂII VIOLENTE ÎNCASATĂ DE JANDARMERIȚĂ)

Poliția a stabilit, ulterior, că Ștefania Nistor a fost atacată de patru indivizi. Ilie Laurențiu Gabriel, Tănase Claudiu Florentin, Dobre Claudiu Mihai și Cojoacă Ionuț Liviu au fost reținuți, iar instanța i-a plasat în arest la domiciliu. Cei patru huligani nu s-au împăcat cu decizia, pe care au contestat-o la Judecătoria Sectorului 1. Care le-a dat, surprinzător, câștig de cauză.

(NU RATA: CE A FĂCUT JANDARMERIȚA BĂTUTĂ DE HULIGANI ÎN SALON)

Ce interdicții a stabilit instanța pentru inculpați

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat că magistrații au decis să-i pună în libertate pe agresorii jandarmeriței Ștefania Nistor. Dar Ilie Laurențiu Gabriel, Tănase Claudiu Florentin, Dobre Claudiu Mihai și Cojoacă Ionuț Liviu sunt obligați să respecte anumite condiții dacă nu doresc să aibă probleme și mai serioase cu legea.

“Dispune înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu dispusă față de inculpații Ilie Laurențiu Gabriel, Tănase Claudiu Florentin, Dobre Claudiu Mihai și Cojoacă Ionuț Liviu cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

În baza art. 215 alin. (1) C.pr.pen. pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații vor trebui să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați;

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței;

c) să se prezinte la secția de poliție desemnată cu supravegherea măsurii, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori sunt chemați;

În baza art. 215 alin. (2) C.pr.pen., impune inculpaților ca pe timpul controlului judiciar să respecte următoarele obligații:

a) să nu părăsească teritoriul României decât cu încuviințarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată;

b) să nu dețină, să nu folosească și sa nu poarte arme;

c) să nu se apropie de persoanele vătămate Nistor Ștefania și Felega Cristian sau de membrii de familie ai acestora, de ceilalți inculpati și de martorii din dosarul cauzei și să nu comunice cu aceștia, în mod direct sau indirect.

În baza art. 215 alin. (3) C.pr.pen., atrage atenția inculpaților că în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.

În baza art. 215 alin. (4) C.pr.pen., desemnează structura de poliție în circumscripția căreia locuiesc inculpații, cu supravegherea respectării de către aceștia a obligațiilor care le revin pe durata controlului judiciar”, au decis magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 București.

Decizia poate fi, însă, contestată. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, urmează să vă țină la curent cu desfășurarea evenimentelor.

“S-ar fi vrut să ies în scaun cu rotile ca să impresionez?”

La finalul lunii septembrie, Ștefania Nistor a făcut primele declarații cu privire la clipele pe care l-a trăit la mitingul Diasporei.

”Eram loviți cu sete, cu sălbăticie, în ciuda faptului că-i rugam să se oprească. Mi-a fost frică pentru viața mea. Am avut vânătăi, hematoame. Am simțit că mă căutau de pistol, am simțit mâinile care mă pipăiau în zona șoldului. Din instinct, am încercat să-mi protejez capul, pentru că nu mai aveam casca, mi-au smuls-o când eram jos.

Am ajuns lângă un gard. Nu pot să spun când mi-au luat pistolul. Acel pistol punea în pericol viața tuturor, forțelor de ordine și protestatarilor. Când am ajuns la ambulanță, nu-mi simțeam picioarele și avem o durere în zona cervicală. Sunt suspectați medicii care m-au îngrijit. Chiar s-ar fi bucurat cineva să am coloana ruptă?

Părinții mei se uitau la televizor, știau că sunt de serviciu, au văzut cum și când am fost lovită. Acest lucru m-a durut cel mai tare. Am vorbit cu mama mea înainte cu câteva minute de ceea ce s-a întâmplat, i-am zis că sunt bine. Mama mea are probleme de sănătate, am vrut să evit să afle, dar a văzut la televizor. Mă aflam într-o stare puternică de tulburare. I-am întrebat pe colegii mei unde m-ați dus, dar aceasta era misiunea.

Din câte știu eu, nu se poate refuza un apel pe 112. Ce s-ar fi vrut, să ies în scaun cu rotile ca să impresionez? Am ieșit din spital cum mă simțeam, bucuroasă la gândul că merg să-mi îmbrățișez rudele și prietenii. Nu m-am gândit niciodată că voi fi pusă într-o situație atât de gravă. Consider că atacul a fost o ură declanșată împotriva unui om în uniformă, iar legea e clară”, spunea, anul trecut, jandarmerița Ștefania.

(CITEȘTE ȘI: JANDARMERIȚA ȘTEFANIA, FOTOGRAFIATĂ ÎN AUTOBUZ ÎNTR-O ROCHIE FOARTE SCURTĂ! CE S-A VĂZUT PE PICIOARELE EI)