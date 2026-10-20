Ahmad Daas, ispita de la Insula Iubirii, luat prin surprindere de parteneră. Ce s-a întâmplat la ziua de naștere a lui Lorlelai

Lorelai și Ahmad/ sursa foto: colaj CANCAN
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Lolrelai trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Influencerița este împreună cu Ahmad Daas, o fostă ispită masculină de la Insula Iubirii, iar relația lor pare că înflorește pe zi ce trece. Aceasta i-a făcut o surpriză inedită!

Lolrelai a devenit cunoscută publicului în urma apariției îndrăznețe de la iUmor. Odată cu trecerea timpului, și-a creat o comunitate impresionantă în mediul online. Aceasta împărtășește momente din viața ei, iar de această dată le-a arătat urmăritorilor săi cât de mult își adoră partenerul. Blondina i-a făcut lui Ahmad Daas o surpriză cu ocazia aniversării sale și a publicat reacția fostei ispite masculine de la Insula Iubirii pe pagina sa. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce surpriză i-a făcut Lorelai iubitului ei

De curând, Ștefania Costache, cunoscută drept Lolrelai, și-a sărbătorit ziua de naștere. Deși iubitul ei, Ahmad, se aștepta să iasă la cină cu ocazia aniversării sale, cu doar patru persoane, însă realitatea a fost complet alta.

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Lolrelai i-a pregătit fostei ispite masculine de la insulă o întâlnire cu familia și prietenii lui, chiar atunci când se aștepta mai puțin. Mai mult decât atât, vedeta s-a declarat mulțumită de cum a ieșit reuniunea și de faptul că a reușit să îi pună un zâmbet pe față celui pe care îl iubește.

În plus, cei prezenți s-au bucurat și ei, aplaudând momentul emoționant. Ispita părea copleșită și s-a ascuns timid în brațele iubitei. Chiar și așa, apariția celor doi sugerează că relația lor evoluează pe zi ce trece.

„El a ieșit la o cină în patru de ziua mea și acolo îl așteptau toată familia plus prieteni pe care nu îi văzuse de ani. Ce cadou mai frumos de ziua mea decât fericirea lui?”, a scris Lolrelai, pe Instagram.

Lorelai și Ahmad/ sursa foto: social media

Lolrelai și Ahmad/ sursa foto: social media

Cum s-au cunoscut Lolrelai și ispita

Ștefania Costache și Ahmad Daas s-au cunoscut în urmă cu câteva luni la mare. În luna iulie, CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi îndrăgostiți la plajă, dar și la o petrecere exclusivistă.

Cei doi erau în centrul atenției, iar privirile și zâmbetele au dat de înțeles că se simt extraordinar de bine unul în compania celuilalt. Fosta ispită de la Insula Iubirii a cucerit-o total pe influenceriță.

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