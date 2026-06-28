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Vedeta Antena 1 trăiește o vară fierbinte alături de ispita de la Insula Iubirii. „Spaima nevestelor” și iubi au început distracția la Nuba, apoi s-au mutat în cameră

De: Adrian Vâlceanu 28/06/2026 | 15:47
Vedeta Antena 1 trăiește o vară fierbinte alături de ispita de la Insula Iubirii. „Spaima nevestelor” și iubi au început distracția la Nuba, apoi s-au mutat în cameră
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S-au cunoscut la mare, acolo se întorc să se iubească! Vedeta Antena 1, Lolrelai, adică Ștefania Costache, se distrează cu „spaima nevestelor”, Ahmad Daas. CANCAN.RO i-a surprins în toiul petrecerii, la NUBA. Distracția nu are somn și nici tinerii petrecăreți, care urcă în mașină în toiul nopții și pleacă spre cameră, să continue pe același vibe bun de vară. Sunt imagini cu unul dintre cuplurile „hot” ale acestei veri toride.

Blonda Lolrelai – Ștefania Costache – și iubitul ei de 26 de ani, Ahmad Daas, au pus de-un chef de pomină în cea mai vizibilă stațiune a României, Mamaia. Și nu oriunde, ci neapărat în NUBA, unde s-a inventat șampania la roabă. Se vede că ambii parteneri ai acestei combinații toride se simt bine când sunt în centrul atenției.

Lolrelai și Ahmad Daas la petrecere

Lorelai e cu o coafură nouă, cu care s-a lăudat din plin pe Instagram, unde a făcut și un pic de reclamă, că doar nu strică niște influencing. Cât despre Ahmad, este cu același stil de fade, care îi stă perfect, deci de ce să-l schimbe? Cămașa lui Ahmad este absolut top, pare desprins direct dintr-un Miami Vice retro, iar lanțul masiv de la gât accentuează imaginea de șef de cartel aterizat în Mamaia. Ca să nu mai spunem că anturajul lui Ahmad, niște băieți similari ca alură și vestimentație, creează senzația unei unui „crew” californian. Le mai lipsesc batistele agățate la buzunarul din spate și imaginea ar fi completă.

De data asta n-au mai ieșit și cu vedeta de Instagram @Iubi_Yorkie, un mini-yorkshire adorabil, care adună sute de like-uri la postările contului său de dogfluencer. Probabil era cu bona cât timp Lolrelai și Ahmad au ieșit la un cocktail pe nisip. Nu de alta, dar ar fi furat complet show-ul și cei doi n-ar mai fi fost la fel de admirați în NUBA. Este un exercițiu bun de imagine pentru cei doi și mai ales pentru Lolrelai, care spunea recent că dacă ar mai primi o propunere gen Survivor sau Desafio nu ar mai ezita și ar accepta.

N-ar fi deloc o idee rea, i-ar mai veni la loc stima de sine, mai ales după aventura în justiție cu stomatologul pe care îl acuză că ar fi abuzat-o, iar procesul penal se întinde la infinit, lucru care practic a dus-o la disperare pe Lolrelai, iar detaliile au fost publicate AICI.

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