Confruntare de gradul zero! Lorelai și medicul pe care îl acuză că a abuzat-o s-au întâlnit, la 4 ani de la momentul nefast: „Eram speriată”

Lorelai a trecut prin momente de tensiune maximă recent. După patru ani, blondina l-a întâlnit pe cel pe care îl acuză că a abuzat-o. Tânăra și medicul s-au văzut pe holurile tribunalului, cei doi fiind audiați în procesul pe care Lorelai l-a deschis. Aceasta a stat nouă ore sub același acoperiș cu bărbatul și numeroase sentimente au încercat-o.

În urmă cu patru ani, Lorelai dezvăluia că a trecut prin momente de groază din cauza medicului stomatolog ce o trata. Blondina l-a acuzat pe bărbat că a drogat-o, iar apoi ar fi abuzat-o. Acum a venit momentul ca acesta să răspundă în fața legii pentru faptele sale, iar cei doi au fost audiați recent.

Acum, Lorelai l-a văzut pentru prima dată pe medic după episodul nefast și mărturisește că s-a temut de această întâlnire. Cei doi au stat ore bune pe holurile judecătoriei, timp în care și-au aruncat câteva ocheade.

Blondina a mărturisit că s-a temut de momentul în care îl va vedea și nu a vrut să rămână nici o secundă singură în prezența acestuia. Deși un sentiment de spaimă a încercat-o, aceasta a reușit să rămână calmă și să treacă peste toate.

Nu am vrut să rămân nici o secundă singură. Avocatul meu a vrut la un moment dat să meargă să ia ceva de mâncare, i-am spus că eu nu rămân singură cu el, deși erau oameni acolo pe hol. I-am spus că nu are cum să plece de lângă mine, să comandăm acolo”, a declarat Lorelai, potrivit spynews.ro .

„A fost destul de ciudat, am stat pe holul judecătoriei vreo trei ore, înainte de a intra în sala. Termenul nostru era la ora 12:00 și am intrat în sală de judecată în jurul orei 15:00, până atunci am stat pe holul judecătoriei, în același spațiu cu el. Și în sala de judecată am stat în același spațiu.

După ce a intrat în sala de judecată, Lorelai a înțeles că sentimentele ce o încercau nu erau de frică, erau de furie, așa că și-a găsit puterea să îl confrunte pe bărbat. Tânăra și-a dorit să afle de ce acesta a abuzat-o, însă întrebarea ei a rămas fără răspuns, căci medicul nu a putut articula prea multe cuvinte.

„A existat o teamă la nivel subconștient până la momentul în care am fost puși față în față de judecători. Nu doar avocații pun întrebări la audieri, ci și eu ca victimă, am avut dreptul să întreb agresorul. Nu doar că l-am văzut, l-am și confruntat verbal.

Abia acolo am realizat că ceea ce simt nu este frică, ci furie. El a fost cel care a lăsat capul în jos, cel care s-a bâlbâit. La un moment dat am ridicat tonul pentru că refuza să răspundă. Eu am avut curiozitatea să aflu de ce m-a dus la el acasă, de ce era nevoie de mine la el acasă. Avocatul lui a atras atenția magistraților spunându-le că nu am un tot corespunzător.

Am răspuns spunând: Că mi se pare imposibil să am un ton corespunzător după 4 ani în care am în cap doar această întrebare. Ce a avut cu mine și de ce m-a dus la el acasă. Nu a putut răspunde. Aceasta a fost singura întrebare, am reformulat-o de 5 ori, asta voiam să aflu. Tocmai ascultasem audierea lui, care nu avea nici un fel de logică. Au durat 7 ore audierile, am stat în sala de judecată”, a mai spus Lorelai.