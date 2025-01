Alberto, fiul Narcisei Balaban cu Nicolae Guță, rupe tăcerea: „Și eu am dreptul să...”

Alberto, fiul Narcisei și al lui Nicolae Guță, rupe tăcerea după cel mai recent conflict pe care l-a avut cu mama sa. Scandalul a pornit de la faptul că soția manelistului nu este de acord cu povestea de iubire pe care fiul ei o trăiește alături de iubita lui. Totodată, aceasta ar fi fost și cauza pentru care tânărul nu mai vorbește cu ea de mai bine de una an.

În spațiul public, Narcisa Balaban și Alberto, fiul pe care îl are din relația cu Nicolae Guță, păreau să aibă o relație aproape perfectă. Totul s-a schimbat atunci când fiul manelistului a împlinit 18 ani și s-a mutat cu iubita lui. Situația nu i-a conveni deloc Narcisei, mai ales că nu a fost de acord niciodată cu relația de iubire pe care fiul ei o are cu fata respectivă.

Sătul să îndure neplăcerile pe care mama lui le creează, Alberto i-a declarat război mamei sale. Între cei doi a izbucnit un o ceartă monstru, iar recent, tânărul a intrat live pe Tik Tok și și-a spus oful.

Situația pare să fie extrem de complicată pentru fiu lui Nicolae Guță. Alberto a continuat seria declarațiilor și a mărturisit că nu înțelege de ce mama lui nu îl susține în relația de iubire pe care o trăiește, mai ales că și ea și-a refăcut viața sentimentală.

Tânărul a mărturisit că este bucuros că Narcisa și-a găsit liniște alături de alt bărbat – după despărțirea de la Nicolae Guță – și că nu a îndrăznit niciodată să se împotrivească sau să își dea cu părerea despre deciziile pe care le-a luat. Lucru pe care Alberto și l-ar fi dorit, la rândul lui, din partea mamei sale.

„Eu am obligație față de mama să o ajut când nu mai poate, dar nu suntem bărbat și femeie, suntem fiu și mamă. Nu trebuie să stăm în toate lucrurile ei, pentru că toată lumea, la un moment dat, se separă de familie. Și mama, la rândul ei, și-a refăcut viața și nu i-am reproșat nimic. Cum era să vorbesc despre mama după ce și-a refăcut viața, să ies eu și să-l denigrez pe bărbatul ei? Cum se simte omul acela?

Și mama și-a refăcut viața, dar ce trebuia? Să-l denigrez eu pe iubitul ei? Are și ea dreptul să e fericită, și eu am dreptul să fiu fericit.

Nu i-am spus nimic, absolut nimic, dimpotrivă, am încercat să fiu apropiat de iubitul ei, să am o conexiune cât mai bună, m-am gândit că trăiește cu mama și aș bucuros să știu că are cineva grijă de mama mea și că nu mai e singură. Vă spun adevărul. Vreau să-mi văd de treaba mea și de muzica mea.”, a spus Alberto pe rețelele de socializare