Alegeri Parlamentare 2024 LIVE UPDATE. Cum s-au afișat Cristela și Călin Georgescu la vot

Duminică, 1 decembrie 2024, chiar de Ziua Națională au loc alegerile Parlamentare- Camera Deputaților și Senat. Unde votează românii? Iată care sunt pașii pe care cetățenii din țară și din Diaspora trebuie să îi urmeze, dar și cum pot afla secția de votare la care sunt repartizați.

UPDATE ora 10:00 – Marcel Ciolacu, primul ministru al României, a votat la Buzău la Școala Gimnazială ”Episcop Dionisie Romano”, Bistriței 31: ”Cum era normal, am votat ca România să fie în continuare și în spațiul Schengen, și în Uniunea Europeană, și în NATO. Astăzi, românii au de ales între stabilitate și haos, între dezvoltare, mai ales pe fonduri europene, și o lipsă a fondurilor pentru pensii și salarii. Eu cred că astăzi e o zi foarte importantă pentru noi toți, românii, să ne continuăm drumul european și nord-atlantic. Este cel mai important lucru pe care-l avem de ales astăzi”, a declarat Ciolacu.

UPDATE ora 09:15 – Klaus Iohannis, președintele României, a votat la Liceul Jean Monet din București: „În Parlament se votează Guvernul. Este foarte important de știut cum să ne poziționăm când venim la vot. Românii au ales calea euroatlantică și au ales-o bine. Suntem bine integrați în UE, respectați în NATO. Ca să rămână așa, românii trebuie să vina la vot. Eu am votat o României europeană”, a spus președintele României.

UPDATE ora 09:00 – Elena Lasconi, candidata la președinția România, a votat la Secția 110 de la grădinița din Strada Grigore Alexandrescu nr 6, Câmpulung, județul Argeș: ”Am votat pentru o Românie liberă, am votat pentru democrație, am votat cu gândul că o să continuăm pe linia europeană și euroatlantică, am votat pentru viitorul țării și pentru poporul român. De 35 de ani România este condusă de politicieni incompetenți. Am votat cu speranța că îmi voi mai putea vedea fiica, peste jumătate din rudele mele din străinătate, am votat pentru libertate”, a spus Elena Lasconi.

UPDATE ora 08:00 – Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidențiale, a votat la Mogoșoaia, la Școala Gimnazială nr.1. Prezent alături de soția sa, Cristela Georgescu, aceștia au avut ținute bine alese, asortate. Cristela a purtat un palton, la care a accesorizat o eșarfă cu maci vișinii, în timp ce Călin Georgescu a avut o cravată în aceeași culoare.

”Am votat pentru pace, nu pentru război, am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată total neamului românesc, am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a spus Georgescu.



Până la ora 08:00, în România, au votat 425.942 de alegători. 228.376 au votat pe listele suplimentare și 4 la urna mobilă.

UPDATE ora 07:15 – George Simion, liderul AUR, este primul politician care a votat la alegerile parlamentare 2024: ”Am votat cu gândul la Ziua Națională, la înaintași, și la cei tineri, la copilul meu, Radu, la toți copiii României. Am votat să ne eliberăm de lanțuri, de cătușe, de cei care vor să ne țină prizonieri. Am votat cu gândul că cei plecați în pribegie, cei care nu sunt nici trădători, nici necalificați. Am votat știind că votul meu contează, ca să nu fie batjocorită democrația și să nu se repete turul 1 de scrutin, cum vor unii și alții”, a spus liderul AUR.

UPDATE ora 07:00 – Cele peste 19.000 de secții de votare din România au fost deschise. Ministerul de Interne a anunțat măsuri speciale de ordine și siguranță în toate secțiile de vot, pe toată durata desfășurării alegerilor parlamentare. Polițiști și jandarmi vor supraveghea procesele de votare.

Anul acesta, în cursa pentru alegerile parlamentare sunt înscrise 31 de partide și 19 organizații ale minorităților naționale după cum urmează:

La Senat – 8.168 de candidați

Camera Deputaților – 5.262 de candidați

Candidaturi independente – 25 la Senat și 5 la Camera Deputaților

În România, secțiile de votare se vor deschide începând cu ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00. În cazurile în care în secțiile de votare încă există alegători sau oameni care așteaptă la coadă să intre la vot, programul secțiilor de votare se va prelungi până la ora 23:50.

Votul din Diaspora se desfășoară pe parcursul a două zile. Încă de sâmbătă 20 noiembrie 2024, românii s-au prezentat la urne într-un număr impresionant. Secțiile de votare se vor închide duminică, 1 decembrie, la ora 21:00.

Live text – Prezență la vot în Diaspora



Te-ar putea interesa și Cine e omul care i-a adus succesul lui Călin Georgescu. Câte milioane de euro a băgat în promovare

Cu ce document pot românii să voteze la alegerile parlamentare 2024

Carte de identitate (buletin)

Carte electronică de identitate

Carte de identitate provizorie

Buletin de identitate

Pașaport diplomatic

Pașaport diplomatic electronic

Pașaport de serviciu

Pașaport de serviciu electronic

Carnet de serviciu militar (valabil în cazul elevilor din școlile militare)

Alegeri parlamentare 2024 – Cum poți afla secția la care votezi

În București, românii cu drept de vot vor putea merge la urne numai în sectorul unde au domiciliul de pe cartea de identitate (buletin) sau reședința, pe liste permanente. Votarea pentru alegerile parlamentare nu se va putea face pe listele suplimentare sau într-un alt sector.

Românii care au viză de flotant vor putea vota la reședința lor pe listele permanente, însă doar în cazul în care au depus cerere pentru înscrierea în Registrul Electoral (cu cel puțin 45 de zile înainte de data alegerilor). În cazul votanților care nu au depus cererea la primărie pot vota la reședință pe listele suplimentare. Vezi și: Ce vedete i-au dat like lui Călin Georgescu! L-au susținut pe Instagram, unde și-a făcut campanie

Live text – Prezența la vot în România

Cum poți afla secția de votare la care ești repartizat

Românii au ala dispoziție informații online pe siteul www.registrulelectoral.ro. Pentru a afla secția ta de votare tot ceea ce trebuie să faci este să completezi formularul cu datele personale după cum urmează: CNP, nume de familie și tipul alegerilor.

„(5) Alegătorii înscriși în Registrul electoral cu domiciliul în țară și cu reședința în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătate votează numai la secția de votare unde au fost arondați, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege”, se arată în Legea 208/2015, art 42.

Unde și la ce oră votează politicienii la alegerile parlamentare 2024

Președintele Klaus Iohannis va vota duminică, 1 decembrie, ora 09.00, la Liceul Jean Monnet din București.

Marcel Ciolacu, președintele PSD – ora 09.20 – Școala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano”, Bistriței 31, Buzău.

Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidențiale din acest an, votează în Mogoșoaia la Școala Gimnazială nr.1 -0 în jurul orei 08:00.

Elena Lasconi, președintele USR, votează la Câmpulung în jurul orei 09:00, la Secția 110 de la grădinița din Strada Grigore Alexandrescu nr 6, Câmpulung, județul Argeș.

George Simion, președintele AUR, votează în satul Ciușlea, comuna Garoafa, județul Vrancea, acolo unde are domiciliul, la ora 08:00.

Mihai Tudose, președintele Consiliului Național al PSD – votează la Secția 5, Școala Gimnazială nr. 7 „Ion Creangă”, str. Școlilor nr. 15, municipiul Brăila, în jurul orei 07:15.

Ilie Bolojan, liderul PNL, votează la Colegiul Emanuil Cojdu din Oradea, la ora 08:00.

*Listă în curs de actualizare