Alegeri prezidențiale 2019. Totul despre John Ion Banu, candidat la funcția de președinte al României

John Ion Banu sau John Banu Mușcel, în vârstă de 59 de ani, este candidat susținut de PNRo la alegeri prezidențiale 2019. Vezi biografia, declarația de avere, cv-ul și care sunt obiectivele sale.

John Ion Banu sau John Banu Mușcel, așa cum se prezintă pe site-ul partidului, este politician și om de afaceri și unul dintre cei 14 candidați la alegeri prezidențiale 2019. Primul scrutin al alegerilor pentru președinție va avea loc în 10 noiembrie 2019, urmând ca al doilea tur să aibă loc pe 24 noiembrie.

Alegeri prezidențiale 2019 John Ion Banu

John Ion Banu candidează la funcția de președinte al României cu susținerea partidului PNRo – Partidul Națiunea Română, al cărui președinte fondator este. El susține că nu a fost ușor pentru un partid atât de mic să strângă cele 200.000 de semnături necesare validării candidaturii la alegeri prezidențiale 2019, dar este optimist în continuare.

”Investirea într-o funcţie atât de importantă, cum este cea de Preşedinte al României, nu este o acţiune ce trebuie lăsată la întâmplare, pe principiul «nu am pe cine să aleg»! Haideţi să lăsăm în urma vieţii noastre vedete politice ca Ponta, Tăriceanu, Iohannis, Dăncilă, chiar şi Barna sau Pleşoianu, iar lista poate continua, politicieni care fac jocuri personale, nicidecum grijulii de soarta acestei ţări şi a poporului lor”, a fost mesajul cu care John Ion Banu și-a lansat candidatura la alegeri prezidențiale 2019.

Alegeri prezidențiale 2019 John Ion Banu. Studii, carieră, activitate politică

John Ion Banu este un politician și om de afaceri cu dublă cetățenie, română și americană. Născut pe 8 iulie 196o, lângă Câmpulung Muscel, județul Argeș, s-a mutat ulterior în București, iar în anul 1985 a emigrat în Statele Unite ale Americii..

”Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns în America a fost să-mi pun numele „John“, astfel că acum sunt John Ion Banu. Dar nu pot să pretind că sunt John, când de fapt, eu sunt Ion. Prietenii îmi spun Jean”, spunea acesta într-un interviu mai vechi.

”Am emigrat oficial, cu soția și fiica mea, din motive politice. În acte, evident, am trecut motive economice, nu se putea altfel. Aprobarea plecării noastre definitive nu a venit însă ușor. Au fost câțiva ani de insistențe, de muncă susținută. M-au ajutat mult americanii, care au făcut diligențe pe lângă guvernul comunist. Președintele Statelor Unite era Ronald Reagan, a cărui politică a făcut posibilă plecarea mea, dar și – câțiva ani mai târziu – prăbușirea regimurilor comuniste. Îl iubesc pe Reagan! Și, prin el, mi-au rămas la suflet republicanii. Evident că l-am votat pe Donald Trump, care a promis, printre altele, controlul granițelor“, mai spunea John Banu în urmă cu doi ani.

John Ion Banu Mușcel studii

John Ion Banu și-a terminat studiile la București, unde a absolvit Politehnica. Înainte să emigreze, acesta a profesat ca inginer mecanic timp de 10 ani.

John Ion Banu Mușcel. Carieră și activitate politică

Primul job al lui John Ion Banu în SUA a fost la o firmă specializată în cercetări și echipamente oceanografice, General Oceanics Inc

În 1990 John Banu a înființat Ocean Test Equipment Inc. cu același profil.

Aflat în Statele Unite, John Banu a creat Liga Româno-Americană, o asociație care a devenit cea mai puternică organizație românească din Florida.

În 2017, John Banu, împreună cu un comitet de inițiativă, a înregistrat PNRo-Partidul Națiunea Românǎ cu scopul declarat de a aduce o balanță viabilă în spațiul politic românesc.

Pe data de 6 iunie 2019, John Banu și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de președinte al României în 2019

John Ion Banu declarație de avere

Potrivit declarației de avere depuse la BEC, John Banu deține un teren pășune de 135 ha, achiziționat în anul 2015, un teren intravilan de 1 000 mp, din 2016, 8 hectare de pădure, dobândite în 2016, un teren curte-construcții de 350 de mp achiziționat în 2012, 8 hectare de teren intravilan, dobândite în 2014. Acesta mai deține un lac de 6 hectare achiziționat în 2015.

John Ion Banu mai are o casă de locuit, cumparată în 2011, cu o suprafață de 380 mp, o altă de 95 mp, achiziționată în 2016, și o casă de locuit de 420 mp, dobândită în 2015.

John Ion Banu deține un autoturism marca BMW, an de fabricație 2016. Acesta mai deține o pictură în ulei, dobândită în 1997, cu o valoare estimată de 12.000 euro. În plus, pe lângă terenuri şi case, Banu are 197 000 de dolari în conturi bancare, iar anul trecut a avut, împreună cu soţia sa, venituri de 371 000 de dolari.

John Ion Banu președinte

În mesajul de intenție lansat odată cu candidatura la funcția de președinte, John Ion Banu nu a declarat obiective clare, a pus accent pe separarea puterilor executive, identificându-se mai degrabă cu țelurile partidului său.

”Aveţi pe cine alege! Dorim încredere, unitate şi prosperitate? Partidul Naţiunea Română, un partid mic şi nou, adoptă principii sănătoase, dorind să promoveze o balanţă echitabilă între libertăţile individuale şi cele comune societăţii. Ţelul politic al partidului este separarea puterilor executive în stat şi controlul lor printr-o legislaţie adoptată popular, acesta fiind singurul mod de a garanta şi respecta drepturile fundamentale ale cetăţenilor. Acest partid, necunoscut la scară largă precum PSD, PNL, ALDE etc., a desemnat un om nou, puternic, prosper deja şi dornic de a reînsufleţii starea naţiunii”, a fost mesajul lui John Ion Banu, candidat la funcția de președinte al României, în cadrul alegerilor prezidențiale 2019.

Alegeri prezidențiale 2019 John Ion Banu. Locul pe buletinul de vot

Potrivit Biroului Electoral Central, ordinea candidaților la alegeri prezidențiale 2019 pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți. Astfel, John Ion Banu este pe poziția 9, pe buletinul de vot.

Primii cinci sunt Klaus Iohannis, Theodor Paleologu, Dan Barna, Kelemen Hunor și Viorica Dăncilă. Următorii candidați pe buletinele de vot sunt: Cătălin Ivan, Ninel Peia, Sebastian Popescu, John-Ion Banu, Mircea Diaconu, Bogdan Stanoevici, Ramona Bruynseels, Viorel Cataramă și Alexandru Cumpănașu.

Alegeri prezidențiale 2019 Calendar

Potrivit calendar alegeri prezidențiale 2019, primul tur are loc pe data de 10 noiembrie, iar al doilea tur este programat pe data de 24 noiembrie, asta în cazul în care niciunul dintre candidații la prezidențiale 2019 nu obține 50% +1 dintre voturi.

De această dată, ca o noutate, este faptul că româniii din diaspora pot vota. În primul tur la prezidențiale o pot face în zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar în al doilea tur al alegerilor prezidențiale 2019, pe 22, 23 și 24 noiembrie.

